Afbrokkelende beschaving in Nederland: hoofdimam Blauwe Moskee stopt ermee wegens bedreigingen

Hoofdimam Yassin Elforkani van de Blauwe Moskee in Amsterdam-Slotervaart stopt ermee. Reden hiervoor zijn de aanhoudende bedreigingen aan zijn adres, zo zegt hij in Het Parool en NRC Handelsblad. Het oh zo tolerante en beschaafde Nederland lijkt weinig meer van over te zijn.

De aanleiding voor de bedreigingen lijkt zijn pleitbetoog voor wetgeving tegen godslastering te zijn geweest. Ik vind het persoonlijk vrij logisch dat daar heftig op wordt gereageerd, vooral omdat het compleet indruist tegen de Nederlandse waarden zoals wij die kennen, maar dat betekent nog niet dat je mensen maar moet gaan lopen bedreigen!

Het is echt een kwalijke zaak dat iemand met een uitgesproken mening effectief de mond wordt gesnoerd. Ik ben het ook niet met die man eens, laat dat even heel duidelijk zijn. Maar als mensen zich gaan verlagen tot het niveau van bedreiging, wat betekenen die waarden dan nog?

Als onze maatschappij echt zo weerbarstig is als we onszelf doen laten geloven, dan had die man gewoon zijn punt moeten kunnen maken. In een discussie zou hij dan weersproken moeten worden en hopelijk tot het inzicht moeten komen dat zijn voorstel niet past bij deze samenleving. Mocht hij zijn ideeën daarna alsnog willen doordrukken (en dus niet meer in gesprek willen gaan met zijn tegenstanders) dán kan ik mij voorstellen dat we ons op gevaarlijk terrein gaan begeven. Natuurlijk keur ik dreigen met geweld nog steeds af, maar dan zijn we wel op een punt aangekomen waar we er via de democratische weg niet meer uitkomen. In dat geval zou de rechtstaat dan in beeld komen.

Wellicht komt het door de makkelijke toegang tot het internet dat er mensen zijn die met één druk op de knop hun frustratie kunnen uiten door middel van een dreigement, maar persoonlijk denk ik dat het veel meer te maken heeft met een compleet gebrek aan vertrouwen in de instituties en principes waar deze samenleving op zijn gebaseerd. Het lijkt erop dat de bedreigers het idee hebben dat de standpunten van deze imam makkelijk hun doorgang zullen vinden. Dat de Nederlandse samenleving zomaar, zonder slag of stoot, blasfemie-wetgeving erdoor zal gaan loodsen. Als dat echt een breedgedragen sentiment is in de samenleving dan hebben we als maatschappij echt een probleem.

Meneer Elforkani, ik wens u veel sterkte en hoop dat de bedreigingen niet door actie zullen worden opgevolgd. Dit hoort niet thuis in onze samenleving. Al hoop ik natuurlijk wel dat u uw standpunt nog eens wilt heroverwegen, maar niet onder druk door dreiging van geweld.