Afreden! Twitteraars eisen MASSAAL dat afbraakkabinet Rutte III verdwijnt

Het is hartstikke leuk om te zien: Twitteraars eisen massaal dat het afbraakkabinet Rutte III zijn ontslag indient. Dit, natuurlijk, omdat de verantwoordelijke ministers en staatssecretaris een bijzonder kwalijke rol hebben gespeeld in de toeslagenaffaire. “Aftreden, direct! Dit is misbruik maken van mensen en macht,” aldus één zo’n Twitteraar woedend.

Rutte denkt nu niet aan aftreden, aldus De Telegraaf. Hij ziet vooralsnog geen enkele reden waarom het kabinet het bijltje erbij neer zou gooien. Oké, oké, de rechtstaat is volgens het onderzoek van de commissie én Pieter Omtzigt (van coalitiegenoot CDA) totaal ondermijnd, maar hé, sinds wanneer moeten daar consequenties aan verbonden worden?! Doe niet zo gek!

“Dat is echt nog te vroeg om te zeggen,” aldus MarkieMark terwijl het rapport er al ligt en dat rapport geen spaan heel laat van het kabinet.

Jammer genoeg voor jullie premier — niet de mijne, ik heb hem in mijn hoofd al lang afgezet met een motie van wantrouwen — denken heel veel Twitteraars daar anders over. “Hij treedt niet af,” schrijft Robert Zegveld. “Daar heeft hij zijn sukkels [voor].”

Hij treedt niet af, daar heeft hij zijn sukkels. Rutte denkt nog niet aan aftreden na toeslagendebacle https://t.co/2der5QYgSV via @telegraaf — Robert (@RZegveld) December 19, 2020

Lisanne de Hond reageert kort maar duidelijk: schandalig!

Schandalig! — Lisanne de Hond 🐶🚜🐄🐎Ben BLANK en niet wit.. (@LisanneHond) December 19, 2020

Nicole is iets minder zachtzinnig. “Die man is echt ziek. Sorry hoor. Maar aftreden is echt de enige optie na deze blunder. Als [j]e dat niet zelf ziet, ben je ziek.

Die man is echt ziek. Sorry hoor. Maar aftreden is echt de enige optie na deze blunder. Als ie dat niet zelf ziet, ben je ziek. — Nicole (@Subvenioconsult) December 19, 2020

Deze Twitteraar vindt het ook niet kunnen. Lodewijk Asscher, Eric Wiebes en Rutte zijn, schrijft hij, “een schande voor de politiek met hun doofpotcultuur.” Daarom zit er maar één ding op voor het kabinet: aftreden.

Nee NPO en Dhr.van Zutphen deze zoals U ze noemt “goedwillende mensen” hebben ernstig gefaald . Hier staat maar 1 ding te doen voor deze falende politici nml: onherroepelijk aftreden .Ascher,Wiebes en Rutte zij zijn een schande voor de politiek met hun doofpotcultuur 🤔🤔 — 🏳️‍🌈leejnssn🏳️‍🌈 (@leejnssn) December 19, 2020

Zelfs linkse columnisten vinden dat het einde oefening moet zijn voor het fopkabinet:

‘Na de publicatie van het rapport is er maar één conclusie mogelijk: het kabinet moet collectief aftreden om het geschonden vertrouwen in de rechtsstaat te herstellen, bij voorkeur bij het debat over het rapport in januari.’ @ThijsBroerhttps://t.co/Lgf63SqPzJ via @vrij_nederland — Maarten Tanis (@TanisMaarten) December 19, 2020

De enige echte Leen is overduidelijk wat gepikeerd:

Eerst aftreden maar jou als dictator moet je worden afgezet, jij gaat ondertussen je huid veiligstellen en de schuld bij anderen leggen vieze rat — De enige echte Leen (@De_echte_Leen) December 19, 2020

Jmuerahu is het daar min of meer mee eens. Opstappen, de getroffen gezinnen helpen, en daarna demissionair nadenken over hun zonden. Dat is wat het kabinet zou moeten doen:

Door de toeslagen drama zou het passen als de hele kabinet zou aftreden,echter zorg eerst dat de slachtoffers worden geholpen. Ga maar in jullie demisionaire tijd je diep schamen over wat jullie hebben nagelaten,vervolg ook de ambtenaren en politici die schendingen hebben gedaan. — Jumerahu (@Yuhup) December 19, 2020

En Wilma vraagt zich vertwijfeld af wanneer Rutte dan wél aan aftreden wil denken? Als dit de doorslag niet geeft, wat dan wél? Is het zelfs maar ooit mogelijk voor hem om ermee op te houden? Of gaat hij door, no matter what?

Wanneer wel? #Rutte Rutte denkt nog niet aan aftreden na toeslagendebacle https://t.co/fVreK41UXg via @telegraaf — Wilma (@v_bep) December 19, 2020

Tenslotte is ene Niek Gort er nog. Ook hij vindt dat dit einde oefening moet zijn voor het kabinet:

Bedankt @ferdgrapperhaus en kabinet#aftreden allemaal

Stelletje volidioten Ik meld me aan om MP te worden — Niek Gort (@visuele) December 19, 2020

Het ergste is niet alleen dat Rutte niet opstapt op dit moment — en dat hij daar zelfs ‘nog’ geen aanleiding voor zegt te zien — maar dat hij na de verkiezingen van 17 maart vrijwel zeker ‘gewoon’ weer premier wordt. De kiezer beschermt Rutte. En dat is vreselijk om te zien, want onder zijn leiding is de rechtstaat zo ongeveer opgeschort.

Stelling :

Inzake toeslagenaffaire, Rutte rest geen andere keuze dan aftreden !!? — Ron Blom (@ronblom4) December 19, 2020

