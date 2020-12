Ajax-speler Quincy Promes opgepakt voor steekpartij: wordt verdacht van mishandeling

Quincy Promes, voetballer bij de voetbalclub Ajax, is vanochtend gearresteerd door de politie. De politie verdenkt Promes van betrokkenheid bij een steekpartij dat plaatsvond in juli. Promes wordt verdacht van mishandeling met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg.





De politiewoordvoerder heeft aan De Telegraaf bevestigd dat het gaat om een 28-jarige Amsterdammer, Promes is na zijn arrestatie direct in verzekering gesteld. Dit betekent dat hij maximaal drie dagen kan worden vastgehouden, of zelfs langer als de voorlopige hechtenis wordt verlengd.

Eind julie gaf Promes een groot feest in een loods in Abcoude, waar hij om onduidelijke redenen ruzie kreeg met een familielid. De ruzie escaleerde gigantisch, want Promes zou zijn familielid hebben neergestoken met een mes. De familie en omstanders kwamen gelukkig direct tussenbeide, maar het kwaad was al geschied.

Waarom Promes nu pas is opgepakt vanwege het incident? De politiewoordvoerder zei er het volgende over:

„We hoorden pas een maand geleden van het incident. Daarna is een onderzoek gestart en dat heeft vanochtend tot een arrestatie geleid”

De volgende dagen zal wel duidelijk worden wat er precies gebeurd is. Voor de werkgever van Promes is dit in ieder geval geen welkom nieuws, voor Promes lijkt dit overigens einde carrière te zijn. Helemaal als hij schuldig wordt bevonden, geen enkele club zal haar handen branden in de toekomst aan zo’n speler.

Bronnen binnen de high-clash van Ajax supporters verklaren: “Nu snappen we waarom hij (Promes) de afgelopen tijd speelde als een natte krant”