Amerikaanse autoriteiten openen aanval op Facebook: aangeklaagd wegens machtsmisbruik, WhatsApp & Instagram mogelijk verkocht

Het heeft veel te lang geduurd, maar het heeft er alle schijn van Facebook dan ein-de-lijk wordt aangepakt door de Amerikaanse autoriteiten. De Federal Trade Commission (FTC) heeft FB namelijk aangeklaagd wegens misbruik van zijn machtspositie. Ook wil de FTC Facebook mogelijk dwingen om Instagram én WhatsApp te verkopen.

De grote tech bedrijven liggen al langer onder vuur in Amerika, maar de FTC is eindelijk echt in actie gekomen tegen Facebook. De sociale media gigant is namelijk aangeklaagd wegens machtsmisbruik. Mark Zuckerberg en co. zouden hun macht en marktpositie op illegale wijze gebruikt hebben om concurrenten de nek om te draaien. Dat deden ze onder meer door dat soort concurrenten op te kopen. Het gevolg is niet alleen deze aanklacht, maar ook de eis van de FTC dat Facebook bedrijven/apps als Instagram en WhatsApp weer verkoopt.

Er is, aldus de FTC, duidelijk sprake geweest van “concurrentieverstorend gedrag.” Werkelijk alles werd door Facebook gebruikt om een monopoliepositie te verwerven en daarna vast te houden, met als toppunten de acquisities van WhatsApp en Instagram.

“Deze manier van handelen schaadt de concurrentie, laat de consument weinig keuze voor andere persoonlijke sociale netwerken en ontneemt adverteerders de voordelen van concurrentie,” aldus de FTC. “De acties van Facebook om zijn monopolie te verankeren en te behouden, ontzeggen consumenten de voordelen van concurrentie. Ons doel is om het concurrentieverstorende gedrag van Facebook terug te draaien en de situatie te herstellen, zodat innovatie en vrije concurrentie kunnen gedijen.”

De FTC wil nu via de rechter Facebook dwingen om WhatsApp en Instagram van de hand te doen. Daarnaast moet het Facebook verboden worden nog concurrentiebeperkende voorwaarden op te leggen aan softwareontwikkelaars. Oh ja, én het bedrijf zou voortaan toestemming moeten vragen alvorens het andere bedrijven/apps overneemt.

Als gevolg van de actie van de FTC kreeg Facebook financieel meteen een flinke klap te verwerken. Het aandeel ging omlaag, waardoor eigenaar Zuckerberg in een paar minuten tijd maar liefst 2 miljard dollar aan waarde verloor. Helaas hoeven we geen medelijden met hem te hebben, want zonder die 2 miljard dollar is hij nog altijd 105 miljard dollar waard.

Facebook misdraagt zich al jaren. Niet alleen gebruikt het zijn machtspositie om zichzelf nog sterker en rijker te maken, maar na een monopoliepositie verworven te hebben is het bedrijf vervolgens op grote schaal gaan censureren. De censuur werd dit jaar zó erg op Facebook dat wij van De Dagelijkse Standaard besloten onze DDS Facebook Pagina te verwijderen. Deze stap kost ons per maand ongeveer 300.000 bezoekers. Maar we zagen geen uitweg meer omdat Facebook zo ontzettend naar, vervelend, en censurerend bezig was en is — en dan hebben we het nog niet eens gehad over de manier waarop Facebook stiekem informatie van gebruikers verzameld. Ook daar wilden wij niet langer aan meewerken.

Als de FTC echt iets wil doen moet het Facebook opbreken. Het bedrijf is veel te machtig geworden. Een libertair als ik is gevoelig voor ieder “het gaat de staat niets aan” argument, maar dat is hier helaas niet langer een redelijk argument, ook al niet omdat Facebook er via politieke lobbyisten in is geslaagd een juridische positie te verwerven waarmee het nagenoeg onaantastbaar is. Nagenoeg omdat de FTC nu bewijst dat er nog wel iets gedaan kan worden aan Zuckerbergs almacht. Gelukkig maar.