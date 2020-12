Baudet: ‘We laten ons toch niet opsluiten?!’ FVD start petitie voor de vrijheid

Tegen De Dagelijkse Standaard laat Thierry Baudet weten dat zijn Forum voor Democratie vol de aanval inzet op de belachelijke lockdown van het kabinet. “We willen heel Nederland mobiliseren,” zegt Baudet, “daarom beginnen we nú een petitie voor de vrijheid.”

De petitie ging online een paar uur nadat premier Mark Rutte zijn toespraak gaf in het Torentje. We kregen te horen dat het kabinet zich zoveel zorgen maakt over het aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus dat het hele land op slot moet.

Baudet vindt dit terecht volkomen “onacceptabel en zelfs idioot. Ze spelen paniekvoetbal. De Jonge en Rutte staren zich blind op Excel sheets met allerlei informatie over de volstrekt onbetrouwbare PCR-testen die ‘besmettingen’ zouden laten zien, en ondertussen vergeten ze dat er nog een hele wereld om die sheets heen draait. Ik liep vandaag door Den Haag en zag overal bij restaurants en café’s dichtgetimmerde deuren.”

“Dit land staat economisch nu al op omvallen. Als deze lockdown doorgaat eindigen we uiteindelijk met misschien wel twee miljoen werklozen. De hele middenstand krijgt dan zo’n zware klap te verduren dat je je moet afvragen of men er ooit nog bovenop komt,” aldus Baudet.

“Forum voor Democratie vindt dit onacceptabel,” gaat Baudet verder. “Dit is doodeng. Een lockdown gaat véél te ver. Wij staan pal voor onze vrijheid. Daarom zijn wij vanavond een petitie voor de vrijheid gestart. We willen heel Nederland mobiliseren, van links tot rechts en alles dat er tussen in. In het licht van deze existentiële crisis verbleken al onze oude onderlinge verschillen. We moeten nu samen opkomen voor onze vrijheid, ongeacht onze afkomst, religie, seksuele geaardheid of politieke ideologie.”

Daar is geen woord aan gelogen. Deze lockdown van het kabinet gaat veel meer problemen veroorzaken dan het oplost. Het nieuwe Chinese coronavirus is een gevaar voor de gezondheid van met name ouderen en chronisch zieken. Die moeten we, als ze dat willen, in bescherming nemen. Maar het is volstrekt onzinnig en zelfs ronduit gevaarlijk om de hele economie op te offeren onder het motto van virusbestrijding.

Aangezien we op deze manier inderdaad afgaan op talloze werklozen en nog veel meer leed veroorzaakt door deze volslagen idiote lockdown van het totaal doorgedraaide kabinet moet iedereen die nog wél in vrijheid gelooft zich nu roeren. Of je links of rechts bent, progressief of conservatief of liberaal boeit me niet. Het gaat om onze grondrechten, om onze vrijheid, om ons recht ons leven te leiden op de manier die wij juist achten.

Tijd om op te staan en dit ook duidelijk te maken aan de boven-ons-gestelden die alleen maar bezig zijn met besmettingscijfertjes en totaal geen zicht meer hebben op het grote plaatje — laat staan op de vrijheden waarvoor onze voorouders letterlijk gevochten hebben en gestorven zijn. De petitie voor onze vrijheid en tegen de lockdown teken je hier. Ik zeg, doen!