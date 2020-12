Belachelijk! Lokale media zelfcensureren er op los: verzwijgen autobranden, want misschien aanzuigende werking!

In Utrecht lijkt het haast wel een traditie geworden: auto’s in de hens zetten. En lokale media durven er tegenwoordig niet meer over te berichten, want zodra ze dat doen vliegen er nóg meer auto’s in de fik, zeggen ze. Politie en lokale media leggen zichzelf dus het zwijgen op uit angst voor escalatie.

Wie in Utrecht nog wil weten hoe het ervoor staat met de criminaliteit in de stad, kan niet meer van de berichtgeving van de politie of de lokale media op aan. Moorden zullen vast nog wel gemeld worden, maar voor zware vormen van vandalisme is de Utrechtse burger tegenwoordig aangewezen op rooksignalen. De lokale media en de politie melden er niets over, want misschien zet het andere vandalen ook wel aan tot vernielingen:

“Zodra we een bericht over autobrand plaatsten, volgde er direct nog eentje, zo leek het. Alsof die jongeren een wedstrijdje deden. We berichten er nog wel over in brede zin, maar we plaatsen niet meer ieder brandje. Dit is niet op verzoek van de politie, maar eigen beleid.”

De politie valt deze “journalisten” bij:

“We communiceren niet graag over autobranden, omdat we merken dat berichtgeving vaak gevolgd wordt door meer branden.”

Het is toch volstrekt idioot dat er niet meer gerapporteerd wordt over dit soort zaken, alleen vanwege de angst dat het daardoor nog verder escaleert? Gaan ze straks ook niets meer schrijven over liquidaties, omdat er dan misschien nog wel meer zullen volgen? Voor de inwoners van Utrecht is het vanaf nu maar gokken of ze over alle andere vormen van criminaliteit nog wél goed worden ingelicht. Want wie weet gaat men daar ook wel eenzelfde vorm van censuur toepassen!

Het is echt een enorm zwaktebod van de politie, die het overduidelijk niet meer aankan. En de lokale media helpt ze een handje. Het is namelijk niet voor niets dat de gemeente Utrecht komende jaarwisseling Defensie gaat inzetten. Lekker bezig daar, jongens!