Besmettingen rijzen de pan uit maar er moet geshopt worden! Den Haag stuurt winkelend publiek naar huis

Het is te druk geworden in de binnenstad van Den Haag. Het is zelf zó erg dat men daar nu het winkelend publiek vraagt om naar huis te gaan. Het is toch ook te gek voor woorden dat mensen er nu massaal op uit gaan. Dit is echt wrijven in een vlek!

Twee uur geleden maakte het RIVM de nieuwe en schrikbarende coronacijfers bekend. Nederland tikt binnenkort dagelijks de 10.000 coronabesmettingen aan. De afgelopen weken ging het al echt de verkeerde kant uit, dus het kan haast niet anders dat vrijwel iedereen in Nederland op de hoogte is van hoe beroerd het er voor staat.

⚠️ Het is te druk in de Haagse Binnenstad. Stel je bezoek uit, of ga ergens anders heen.#denhaagtegencorona — Gemeente Den Haag (@GemeenteDenHaag) December 13, 2020

Toch is er vandaag sprake van topdrukte in Den Haag. De feestdagen komen eraan en mensen willen toch ‘even gezellig’ eropuit. Ik snap dat ook wel, maar dit is wel echt het meest idiote moment om nu te gaan shoppen.

Den Haag zal vast niet de enige stad zijn die kampt met koopjesjagers en daarom kun je er donder op zeggen dat er nu wel echt een harde lockdown aan zit te komen. Het kabinet kan makkelijk de situatie in Den Haag (en andere gemeenten) koppelen aan de stijgende coronacijfers. Ze hoeven alleen maar te wijzen naar de idiote situatie van Black Friday en dat te plaatsen in de huidige context van bijna 10.000 dagelijkse besmettingen. Dat is eigenlijk al genoeg verantwoording voor zo’n besluit.