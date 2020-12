Blokkeerboeren voeren weer actie: in- en uitgang distributiecentrum van Jumbo geblokkeerd

Boze boeren, die doodsbang zijn dat het kabinet hen het werken onmogelijk maakt, zijn afgelopen nacht weer in actie gekomen. Ze deden dat door met tientallen tractors de in- en uitgang van het distributiecentrum van Jumbo in Breda te blokkeren.

In de ochtend stonden er vervolgens een tiental (ofzo) boeren bij de woning van Jumbo-directeur Van Eerd in Heeswijk-Dinther. Met alle paniek, de angstzaaierij, de hetze tegen de boeren zou je er niet verbaasd van opkijken als Van Eerd woedend of doodsbang had gereageerd. Niets is minder waar. Hij begrijpt de boeren heel goed, en heeft daarom een “goed gesprek” met ze gehad — volgens één van de boeren zelf.

“Van Eerd heeft contact gezocht met het CBL en we zijn benieuwd naar de reactie. Wat ik hoop is dat hij met een toezegging komt voor een beter verdienmodel. En anders dat we op korte termijn duidelijkheid krijgen,” aldus actievoerder Kees Schoenmakers.

Brancheorganisatie CBL sommeerde Farmers Defence Force (FDF) afgelopen weekeinde om te stoppen met dit soort acties. Maar FDF zegt dat het niet achter de acties zit — dat het kleine acties zijn, georganiseerd door boeren zelf, zonder dat ze deel uitmaken van een overkoepelende organisatie.

De Albert Heijn liet eerder weten niet te onderhandelen “met groeperingen die zich niet aan gemaakte afspraken houden.” Bij de Jumbo lijken ze wél open te staan voor een normaal gesprek met boeren — boeren die het voedsel aanleveren waardoor alle burgers daadwerkelijk iets te eten hebben. Boeren die wij dus dankbaar zouden moeten zijn, in plaats van ze te behandelen als een stel terroristen, wat de Appie doet.

Het gevolg? Volgens de politie was de sfeer bij het distributiecentrum en het huis van Van Eerd “gemoedelijk.” Dit terwijl actievoerende boeren steevast weggezet worden als een bende boze, doorgeslagen, half-terroristische gekken.

Dat zijn ze niet. Dit zijn gewoon mensen die zien dat hun levenswerk op het punt van omvallen staat. En ze komen in actie om dat te voorkomen.

Je moet wel heel gek in het leven staan als je dat onbegrijpelijk vindt.