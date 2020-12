Burgemeester Zwolle reageert overdreven, wil landelijke regels voor boerenprotesten

Burgemeester Peter Snijders van Zwolle is helemaal klaar met de boeren en hun protestacties. Gisteren blokkeerden zij het Albert Heijn-distributiecentrum in zijn stad, waardoor duizenden mensen wat langer op hun boodschappen moesten wachten. Nu pleit de burgemeester voor landelijke afspraken over handhaving rondom boerenprotesten.

Zo’n boerenprotest waarbij een distributiecentrum wordt geblokkeerd is natuurlijk niet leuk, maar om nou direct over te gaan op landelijke afspraken rondom één groep ontevreden burgers is ook wel een beetje overdreven. Het lijkt er sterk op dat burgemeester Snijders zich een beetje aan het aanstellen is.

Zijn klacht is namelijk tweeledig. Eerst noemt hij het feit dat (mogelijk kwetsbare) consumenten door dit soort acties worden getroffen. Daar valt natuurlijk best wat voor te zeggen, maar laten we nou niet doen alsof hier doden door gaan vallen. Als mensen hun bestelling niet op tijd krijgen dan kunnen ze altijd nog wat bestellen bij een lokale horecazaak.

Het tweede deel van zijn klacht gaat puur over het naleven van de coronaregels. De boeren lijken zich maar nauwelijks te kunnen houden aan de bestaande richtlijnen. Maar goed, daar hebben zo’n beetje álle protestgroepen last van.

Ik vraag me dan af of deze burgemeester ook op zal roepen tot het maken van landelijke afspraken als demonstraties van KOZP weer uit de klauwen dreigen te lopen. Of een drukke BLM-demonstratie of klimaatmars. Dat denk ik eerlijk gezegd niet namelijk.