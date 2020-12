Byebye Trump! Oranje toddler-in-chief nu definitief in pan gehakt en verslagen door Joe Biden na Electoral College-stemming

Vannacht heeft Joe Biden zijn winst in de Amerikaanse presidentsverkiezingen officieel gemaakt, door met 306 tegen 232 stemmen de zittende president Joe Biden te verslaan in een stemming in het Electoral College. En dat betekent dat we ten minste één lichtpuntje hebben in een verder donkere tijd: we gaan het doen zonder Don the Con.

Wat een rare dag. We zitten op dag 1 van lockdown 2, maar toch kon er vanochtend bij het ontbijt een bescheiden flesje champagne open. Want waarom? De slechtste Amerikaanse president van de afgelopen honderd jaar, wellicht zelfs allertijden, blijft definitief verslagen en in de pan gehakt achter op het slagveld. Want alhoewel iedereen die geen complotmafketel is al sinds begin november weet dat Trump de Amerikaanse presidentsverkiezingen kansloos heeft verloren van zijn Democratische tegenstrever Joe Biden, werd het vannacht officieel:

“Joe Biden was once again declared the winner of the presidential election Monday after members of the Electoral College gathered in all 50 states and the District of Columbia to cast their ballots. The voting kicked off shortly after 10 a.m. ET, with Vermont’s three electors casting the first votes for Biden. All of the votes went as expected — no states had any so-called “faithless electors” break from the popular vote. And all the battleground states that Trump has sought to overturn — Nevada, Georgia, Pennsylvania, Arizona, Michigan and Wisconsin — cast their electoral votes for Biden. California’s 55 electors put Biden over the 270 Electoral College votes needed to become president shortly after 5 p.m. ET.”

Na Californië volgde nog Hawaii, waarna de stand definitief werd: 306 stemmen voor Biden, 232 voor Trump. En daarmee is er niets wat de geboren oplichter nog kan doen om te verhinderen dat hij volgende maand het Witte Huis moet verlaten. Hij kan nog Hij kan nog eens wat rechtszaken beginnen (hij verloor er reeds 58), en hij kan verder blijven twitteren over fraude (nooit aangetoond). Maar het spel is uit, en terecht.

De meest onfatsoenlijke man allertijden die ooit president werd – weten we het nog, “grab ‘em by the pussy” en “shithole countries”? – wordt weer een private citizen. En iedereen die daar verdrietig over is, mag zich wel een afvragen of ze wel zulke fans van democratie zijn, of tóch niet liever in een aftandse dictatuur wonen.