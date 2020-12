CDA-bestuur zet de democratie buitenspel: ‘Een eer om aan te kondigen dat Wopke Hoekstra lijsttrekker wordt’

Het CDA heeft nieuws. Goed nieuws. Wat het partijbestuur betreft tenminste. Want dat heeft er alles aan gedaan om te voorkomen dat die lastige Pieter Omtzigt lijsttrekker zou zijn bij de verkiezingen van 17 maart, 2021. En ja, dat is ze gelukt. Wopke Hoekstra wordt namelijk de nieuwe lijsttrekker nu Hugo de Jonge het bijltje erbij neer heeft gegooid.

“Vandaag heeft het landelijk bestuur besloten om – na consultatie van de verenigingsraad – een beroep te doen op Wopke Hoekstra om voorgedragen te worden als lijsttrekker van het CDA,” aldus het partijbestuur in een email aan partijleden vrijdagavond laat.

“Zowel het bestuur als de verenigingsraad waren unaniem. Het is mij een eer en genoegen om mee te delen dat Wopke Hoekstra hierin heeft bewilligd,” wordt partijvoorzitter Rutger Ploum vervolgens geciteerd.

“Het congres van 9 januari 2021 zal worden gevraagd in te stemmen met deze voordracht. Morgen volgt een officieel persmoment. Dit is te volgen via social media.”

Dat persmoment kan me gestolen worden. Hoekstra is een leuke vent hoor, maar wel puur en alleen een manager. Met Omtzigt weet je als kiezer dat je werkelijk iets heel anders krijgt bij het CDA, een dwarsligger, en een man die desnoods door vuur gaat om onrecht aan de kaak te stellen.

Wopke Hoekstra is niet zo’n man. Hoekstra is een degelijke minister van Financiën — die zonder te klagen toegekeken heeft toen de andere leden van het kabinet besloten de economie om zeep te helpen als neveneffect van het (oeps, sorry!) waanzinnige coronabeleid. Inhoudelijk is hij maar nauwelijks te onderscheiden van Hugo de Jonge en Mark Rutte. De drie heren kun je zonder probleem met elkaar uitwisselen.

Ideologisch zijn de verschillen tussen Hoekstra, Rutte en De Jonge te verwaarlozen. In willekeurig ieder ander land hadden ze zelfs in dezelfde partij gezeten. Ze zitten alleen bij ons (deels) in andere partijen omdat ons politieke partijlandschap tot op het bot verdeeld is en elk meningsverschil over een detail resulteert in de oprichting van wéér een nieuwe club.

Doodzonde. Met Omtzigt aan het roer had het CDA echt voor een ander pad kunnen kiezen. Nu is het vooral same old, same old… but with different faces.