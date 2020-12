Complete chaos bij de GGD! Zijn nu nog dringend op zoek naar honderden vaccinatiemedewerkers

Het is werkelijk onvoorstelbaar. Over iets meer dan een week moet het vaccineren beginnen en de GGD’s zijn nu nog op zoek naar honderden vaccinatiemedewerkers. Deze mensen hadden we maanden geleden al opgeleid en paraat moeten hebben staan!

We hebben het hier over een vacature met een minimale eis van mbo niveau 3 en een BIG-registratie is niet eens nodig. Naast wat basale functie-eisen gaat het ze eigenlijk voornamelijk om ‘prikervaring’.

“Moeilijk is het prikken niet”, zegt huisarts Job Nievaarts. “Technisch gezien zou mijn dochter van 5 jaar het kunnen.”

Een selectie van de meest opvallende mankementen rondom de ‘prik-vacatures’:

Vacatures lopen via Indeed, Randstad, sites van GGD’s en van gemeentes;

“De landelijke GGD weet niet hoeveel personeel er nodig is”;

“”Er staan momenteel nog tientallen, misschien wel honderden vacatures open.” Niesink verwacht dat dat aantal de komenden maanden nog verder op gaat lopen.”;

“Het salaris verschilt per regio (tussen de 1934 en 2536 bruto per maand), gemeente Rotterdam biedt 12,40 bruto per uur”;

“De GGD is te laat om nu mensen nog helemaal op te leiden. Ze zullen mensen zoeken die het al kunnen en waarbij het prikken nog even opgefrist moet worden. (…);”

“Randstad laat weten een speciaal opleidingstraject voor prikken te ontwikkelen.”

Waarom weet de landelijke GGD niet hoeveel personeel er nodig is? Waarom is er niet al maanden geleden begonnen met een vacature-campagne, zodat je weet op hoeveel mensen je kunt rekenen en wie er desnoods bijgeschoold moeten worden? Dan had Randstad geen opleidingstraject op touw hoeven zetten en had de GGD dat gewoon zelf kunnen doen. En waarom wordt er niet gewoon één lijn getrokken wat betreft het salaris?

We wisten dat er vaccins aan zaten te komen en we wisten ook dat dit via een prik moest gebeuren. We hebben het hier over mensen die goed een prik moeten kunnen zetten! Hoe moeilijk is het om dát op tijd en fatsoenlijk te regelen?! Mijn god zeg.