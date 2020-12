Coronathrillerboek ‘De volgende crisis’

Bert van der Veer is tv-maker, journalist, columnist en schreef diverse boeken, vaak over de vaderlandse tv-geschieden.

Terwijl het coronavirus zich over de wereld verspreidt misbruikt een eliteclub de angst en chaos om de wereldbevolkingsgroei te bestrijden. De escalerende acties en aanslagen moeten duidelijk maken dat de aarde niet in staat is de groei van 7.6 miljard bewoners in 2020 naar 10 miljard in 2050 te overleven. Hoe moeten al die mensen gevoed worden?

Landbouw en veeteelt verpesten het milieu, hongersnood dreigt, armoede, klimaatverandering, oorlogen, werkeloosheid. Jaren geleden waarschuwden virologen (maar ook Bill Gates) al voor een pandemie. Nu is een discussie over de fatale groeiende wereldbevolking noodzakelijk. Ondergebracht bij de Europese Unie komt een team, eigenlijk in het leven geroepen voor het signaleren van gevaarlijk fakenews, op het spoor van samenzweerders die geen middel schuwen.

