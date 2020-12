De Grote Vaccinatie Show! ‘Oud-presidenten Obama, Bush & Clinton willen zich live op TV laten inenten om Amerikanen te overtuigen’

De Amerikaanse ex-presidenten Bill Clinton, George W. Bush en Barack Obama willen zich live op televisie laten inenten tegen het coronavirus. Behalve een vermakelijke show te leveren, hopen ze de Amerikaanse burgers hiermee te overtuigen dat de vaccins veilig zijn.

Volgens CNN is George W. Bush bijvoorbeeld “absoluut bereid om zich voor de camera te laten vaccineren als er een coronavaccin is goedgekeurd door de toezichthouder.” Wel zou de oud-president willen wachten tot het middels eerst -bij wijze van proefkonijnen- is toegediend aan de kwetsbare groepen die als eerste in aanmerking komen voor een anti-coronaprikje.

Ook Bill Clinton is bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen en laat bij monde van een woordvoerder weten:

“President Clinton zal absoluut een vaccin nemen zodra dat mogelijk is. […] En hij zal dat in het openbaar doen als alle Amerikanen op die manier aangemoedigd kunnen worden om hetzelfde te doen.”

Natuurlijk kon Barack Obama niet achter blijven en liet hij in een interview weten dat hij wellicht ook mee zou doen aan een live-vaccinatie op TV als het vaccin voldoende veilig is gekeurd. “Dat doe ik misschien op TV of ik laat het filmen, zodat mensen kunnen zien dat ik de wetenschap vertrouw. Wat ik niet vertrouw is Covid krijgen”, aldus Obama.

Vooralsnog is er nog geen enkel vaccin goedgekeurd door de Amerikaanse toezichthouders van de gezondheidszorg. Enige vraag die nog rest is wel: ‘Wie zegt dat de oud-presidenten zich te zijner tijd ook daadwerkelijk laten in laten spuiten met een coronavaccin en niet met een placebo?’ Niet om opeens complottheorieën aan te hangen, maar in het land van de onbegrensde mogelijkheden weet je het immers maar nooit…