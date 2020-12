De hetze tegen Cliteur gaat door: de linkse woke-goegemeente wil Universiteit Leiden zuiveren van elk conservatief geluid

Het is te ziek voor woorden: De aanval op de positie van Paul Cliteur bij de Universiteit Leiden gaat door. En niet alleen ligt hij onder vuur, nee, datzelfde geldt voor elke andere conservatieve hoogleraar dan wel docent aan de Leidse rechtenfaculteit. Ook Afshin Ellian, Raisa Blommestijn, Geerten Waling en FVD-afvallige Eva Vlaardingerbroek worden genoemd.

Het Algemeen Dagblad is vandaag maar weer eens met een artikel gekomen waarin er “kritisch” gekeken wordt naar Paul Cliteur, Leidse hoogleraar rechten, vriend van Thierry Baudet, en tot voor kort politicus voor Forum voor Democratie. Er is een onderzoek naar zijn handen en wandel gestart door zijn eigen universiteit, die van Leiden. Maar er zijn linkse woke-gekken die dat niet afdoende vinden. Oh nee, er moet nog veel meer gebeuren. Want weet je? Er zijn veel meer conservatieven actief op de rechtenfaculteit. En dat kan écht niet.

Eén van de studenten die het AD gevonden heeft heet Luna. Haar achternaam wordt niet vermeld, want stel je voor dat je de moed hebt om je kritiek publiekelijk te spuwen. Luna is tweedejaars rechtenstudenten en is gevallen over het soort onderwerpen dat behandeld wordt door haar vakgroep. “Het viel nogal wat medestudenten op dat docenten ons een bepaalde kant op leken te duwen,” aldus mevrouw het anoniempje. “Ook werd tijdens werkgroepen, als er voorbeelden werden gegeven, snel een islamitische terrorist gebruikt of de islam negatief afgeschilderd.”

Oh nee, zegt ze, het onderwijs is zeker niet ondermaats hoor! “Maar in een vak dat best vormend is voor opvattingen over ‘recht’ is het opmerkelijk dat docenten dan zo duidelijk uit één partij komen,” gaat ze verder. Daarmee doelt ze op Cliteur, Ellian, Blommestijn, Vlaardingerbroek, etc.

Ah ja. Gossie zeg! Nee, dan is het bij andere universiteiten (en faculteiten van de UL zelf!) veel beter geregeld. Daar zitten immers alleen maar linkse figuren: D66, PvdA, GroenLinks. Maar daar mag je niets van vinden als conservatief, “want academische vrijheid!”

Gelukkig heeft het AD ook gesproken met mensen die het opnemen voor Cliteur et alia. Diederik Boomsma, CDA-gemeenteraadslid in Amsterdam bijvoorbeeld. Maar dat er begonnen wordt met de kritiek, met een studente (ze hebben er blijkbaar ook maar eentje gevonden trouwens) die blijkbaar van linkse huize is en de niet-politiekcorrecte houding van haar docenten maar nauwelijks kan verkroppen, en dat ze het onderwerp op deze manier behandelen spreekt boekdelen. Links wil dat de Universiteit Leiden — of in ieder geval de rechtenfaculteit — gezuiverd wordt.

Natuurlijk moeten geen van de betrokkenen vrijwillig een stap terug doen. Thierry Baudet heeft aangetoond hoe je omgaat met dit soort linkse aanvallen: op strategische wijze opereren, ja, maar nooit opgeven. Rug recht houden en ervoor gaan.