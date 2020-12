De SGP verraadt haar achterban: Kees van der Staaij sluit stikstofakkoord met kabinet

Dit is dus één van de redenen waarom veel conservatieve kiezers geen stem willen uitbrengen op de SGP. Als puntje bij paaltje komt is Kees van der Staaij namelijk te graag bereid om zaken te doen met dit linkse fopkabinet. Een kabinet dat zich tot doel gesteld lijkt te hebben om zoveel mogelijk economische schade te veroorzaken voor er nieuwe verkiezingen gehouden kunnen worden.

Ik zeg “lijkt,” want stel je voor zoekmachines en sociale media-giganten weer roepen dat een mening “fake news!” is en ons ervoor bestraffen. Lijkt, lijkt, lijkt, heren technocraten. Mening, mening, mening.

De Telegraaf heeft heel goed nieuws voor al die vele miljoenen Rutte-stemmers in ons land. Het kabinet is er namelijk in geslaagd een “stikstofakkoord” te sluiten met een paar oppositiepartijen, waaronder de zogenaamd conservatieve SGP.

Het kabinet heeft een stikstofakkoord bereikt met oppositiepartijen SP, SGP en 50Plus. Aan de deal hangt een prijskaartje: de ambities voor de natuur worden nog ambitieuzer en er komt een Landbouwakkoord om de agrarische sector meer perspectief te geven voor de komende jaren.

Oh kijk wat leuk! De “ambities voor de natuur worden nog ambitieuzer.” Nou, is dat geen goede deal?! Ge-wel-dig. Echt hoor!

In ruil voor steun gaat Schouten nieuwe doelen in de stikstofwet opnemen. Er komt voor 2025 een nieuw tussendoel. In dat jaar moet 40 procent van de stikstofgevoelige natuur weer gezond zijn. Boven het oude doel voor 2030 (50 procent) komt er nog een doel voor 2035: 74 procent. Dat komt neer op een halvering van de totale stikstofuitstoot in Nederland.

Dit is totaal geschift. Een halvering van de totale stikstofuitstoot. En waarvoor? Het heeft allemaal totaal geen of extreem, ongelooflijk, bizar weinig invloed op ‘het klimaat.’ Maar tóch moet de uitstoot zo ver omlaag dat je je afvraagt of er nog iets van industrie en landbouw mag zijn in ons land.

Nou, dat is dus einde oefening voor die vierde zetel die de SGP de laatste tijd heeft in de peilingen.