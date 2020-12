“De toeslagenaffaire bewijst wat echte liberalen en conservatieven al lang wisten: de overheid is de vijand”

“De overheid was toch onze beste vriend? Dat valt nog te bezien. Tienduizenden onschuldige gezinnen werden immers jaren achtereen onbarmhartig op de huid gezeten, volkomen gevoelloos behandeld en in het ongeluk gestort. Als dat de bedrijfscultuur van het Koninkrijk der Nederlanden is, dan valt er heel wat te saneren,” aldus Syp Wynia in een nieuw opiniestuk voor zijn website.

“Het hele overheidsapparaat deed er aan mee, tot op het hoogste niveau: dan wel door te handelen, dan wel door na te laten. Al met al gedroeg het Koninkrijk der Nederlanden zich als een beest, zeker niet als een beschermer,” gaat hij verder. En:

De regering was systematisch bezig zowel pers als parlement niet te informeren dan wel voor te liegen. Niet alleen de rechtsstaat, ook de democratie werd gesaboteerd. En niet één keer, maar als patroon. Harteloos, dat was het ook. En de hele overheid deed er aan mee…

“Dat veelkoppige monster ziet er heel anders uit dan de overheid zoals de overheid zichzelf doorgaans graag presenteert. Dat is de overheid met het vriendelijke gezicht…” Dus de overheid als vriend van ons allen. Maar die overheid bestaat niet. De staat is een veelkoppig monster dat eigenlijk maar met één ding bezig is: het beschermen en vergroten van de eigen macht. Zelfs de Raad van State is een typisch overheidsinstituut dat dient om De Staat sterker te maken. “De Raad van State-rechters zijn gerekruteerd uit hetzelfde circuit van ambtenaren en politici dat de uitvoerende macht bevolkt en gedragen zich daar ook naar als ze rechtspreken,” aldus Wynia terecht.

“De staat is er voor zichzelf,” concludeert hij volkomen juist, “voor zijn eigen kantoorbewoners, voor de eigen soort mensen en voor de bevoorrechte insiders die wel toegang tot de macht hebben,” dit natuurlijk in tegenstelling tot het gewone volk. “Al die anderen, die moeten zich koest houden, zich voegen en de jongste grillen van de staat volgen.”

Als burgers te weinig de weg kennen om te weten hoe de hazen lopen dan moet dat vooral zo blijven. Hadden ze maar insider moeten worden. Als ze uit wanhoop, teleurstelling en wantrouwen niet meer stemmen dan doen ze er nog minder toe. En als ze op de als ‘verkeerd’ gedefinieerde partijen stemmen dan staan ze net zo goed buitenspel.

Dit is verplicht leesvoer. Want er is in Nederland een enorme fout gemaakt. Zelfs zogenaamde ‘liberalen’ denken tegenwoordig dat de overheid vertrouwd kan worden; dat politici het beste met ons voor hebben, en dat mensen in macht het ‘goed’ willen doen.

Dat is je reinste onzin en juist liberalen zouden dat moeten beseffen (net als libertariërs en conservatieven, overigens!): de staat is er altijd eerst en vooral voor zichzelf geweest. Het beschermt de eigen mensen en de eigen macht. Als je als burger in de ongelukkige situatie terechtkomt dat je diagonaal tegenover de staat komt te staan ben je het haasje. Dán zie je dat er achter dat lief glimlachende masker een keihard gezicht schuilgaat; het gezicht van iemand die we in het normale leven een psychopaat zouden noemen.

Natuurlijk heeft dit niet alleen toepassing op de toeslagenaffaire, maar ook op bijvoorbeeld de lockdown en de manier waarop er nu wordt omgegaan met vaccinaties — en er zelfs gesproken wordt over een halfslachtige soort vaccinatieplicht. Daar moeten we héél voorzichtig mee zijn. Want als we de staat eenmaal in staat stellen bepaald beleid uit te voeren dan gebeurt dat op een keiharde manier, waarbij mensen zullen moeten strijden voor hun normale rechten.

Volg mij op Twitter en op Parler.