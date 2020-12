Die krijgen het druk! Grapperhaus: Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding begint komend jaar

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft de komst van een Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding aangekondigd. Die moet volgend jaar beginnen met het aanpakken van discriminatie, bedreiging en intimidatie van Joden in Nederland. Maar of het ook echt goed zal gaan werken?

De Tweede Kamer vroeg om zo’n coördinator en dat is ook helemaal niet zo gek. Antisemitisme is namelijk wel degelijk een probleem in dit land. Maar wat ik mij afvraag is waarom hier een specifieke coördinator voor nodig is die zich volledig richt op het aanpakken van discriminatie, bedreiging en intimidatie richting één specifieke groep?

Is het niet veel logischer om die zaken in algemene zin aan te pakken? Of moet er straks ook eerst een Nationaal Coördinator Islamofobiebestrijding komen voor dat daar wat mee gebeurt? Een specifieke coördinator ter bescherming van één specifieke groep voedt toch juist alleen maar de complottheorieën tegen die groep? ‘Oh, de Joden hebben het weer mooi voor elkaar zo, die zullen wel flink gelobbyd hebben!’ hoor ik de antisemieten al denken.

En wat ook vreemd is: de genoemde kwalijke praktijken zijn al illegaal, dus is dat niet gewoon een taak voor de politie? Wat gaat een Nationaal Coördinator nou beter doen dan de politie, die daadwerkelijk dwang- en pressiemiddelen tot zijn beschikking heeft?

Ik begrijp heel goed dat de Joodse gemeenschap zich gehoord wil voelen en dat dit idee een prima signaal is, maar ik denk dat ze er meer aan hebben dat het niet alleen bij een signaal blijft.