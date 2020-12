Doorgeslagen ‘anti-racisme’ strijder Sylvana Simons wil Zwarte Piet BIJ WET VERBIEDEN

Het nieuwe verkiezingsprogramma van BIJ1 en Sylvana Simons is radicaal links manifest. Wie dit programma doorleest vraagt zich af wat er te wachten staat. De veelvuldig gebruikte (radicaal) linkse stokpaardjes komen allemaal voorbij. Schuld bekennen voor ons slavernijverleden, verkapte schuldbetalingen, racisme onder iedere steen, het is een bizar partijprogramma.





Veel mensen willen of nemen de activisten van BIJ1 niet al te serieus, en dat is toch wel een flinke fout. Ze zullen inderdaad heus niet direct vijf zetels pakken bij de komende Tweede Kamerverkiezing, maar één zetel is al genoeg om flink wat ‘schade’ te veroorzaken.

Wanneer zo iemand als Sylvana Simons met haar giftige en polariserende gedachtegoed de Kamer in weet te komen zal haar invloed flink toenemen, ik heb het dan over haar indirecte macht. Ze zal de al linkse partijen nog maar naar links laten opschuiven. Het zogeheten Overton Window zal naar links opschuiven als we niet uitkijken.

Nu weten we dat Simons en BIJ1 felle anti-Zwarte Piet activisten zijn, maar ze willen zelfs zo ver gaan om het klassieke kinderfeest bij wet te verbieden. De anti-Nederlandse houding van de partij gaat verder dan alleen Zwarte Piet, ook andere standpunten zijn niet mals. Kijk maar eens naar de dekolonisatiestandpunten:

1. De overheid maakt officiële excuses voor ons slavernijverleden en de koloniale bezettingen. Daarbij erkent Nederland de Indonesische onafhankelijkheidsdatum van 17 augustus 1945. Nederland draagt alle (juridische en financiële) consequenties die voortvloeien uit die excuses en erkenning. 2. Er komt volledig rechtsherstel voor de Indische gemeenschap. Kosten noch moeite worden hierin gespaard. 3. Er komt uitgebreid en onafhankelijk onderzoek naar de roof van kapitaal en eigendom uit voormalige koloniën en van Joden in de Tweede Wereldoorlog, de waarde van gestolen arbeid van tot slaaf gemaakten en contractarbeiders, en de gelden die Indonesië heeft betaald in ruil voor de soevereiniteitsoverdracht. Nederland zet zich onvoorwaardelijk in voor herstel. 4. Keti Koti wordt een nationale feestdag. Het herdenken van het leed van de slavernij en het vieren van het einde ervan wordt onderdeel van de Nederlandse cultuur. 5. Koloniale straatnamen krijgen duiding of worden weggehaald. Beelden van koloniale figuren en de Gouden Koets krijgen een nieuwe bestemming in musea. De vrijgekomen plaats in de openbare ruimte wordt bijvoorbeeld gevuld door beelden van antikoloniale verzetshelden. Kunstenaars en experts met wortels in de voormalige koloniën, alsmede omwonenden, krijgen hierbij doorslaggevende inspraak.

Als het aan BIJ1 ligt dan gaan we onze Nederlandse geschiedenis verwijderen, de schuldvraag is voor hen duidelijk: de witte Nederlander was en is fout. Herstelbetalingen zullen gaan plaatsvinden, ook voor slachtoffers van iets wat honderden jaren geleden plaatsvond.

Het partijprogramma van BIJ1 komt op mij over als een tijdbom, een bom die de tegenstellingen tussen groepen in de samenleving alleen maar vergroot. Het partijprogramma komt over als een lange tirade met één boodschap: het is wij de slachtoffers tegenover zij de daders. Het is alles behalve verzoenend.