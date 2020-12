Één van de redenen voor vaccinatie-oponthoud: GGD start door RIVM pas na kerst met trainen telefonisten

De GGD start pas na kerst met het trainen van zo’n 800 telefonisten voor een vaccinatie-callcenter. Om het belscript te maken en de mensen te trainen heeft de GGD zo’n twee weken nodig. Dat is volgens de NOS de belangrijkste reden waardoor Nederland dit jaar nog niet kan beginnen met vaccineren.

De NOS probeert er een enigszins objectief en neutraal verhaal van te maken maar eigenlijk is het diep triest wat er in dat artikel gezegd wordt. Want waarom kan de GGD pas na kerst beginnen met het trainen van mensen?

We weten dat die vaccins eerst nog door de EMA moeten worden goedgekeurd, daar is op zich weinig mis mee. Maar gaan die nog iets nieuws ontdekken wat ze in de VS of het VK niet hebben ontdekt? Lijkt me sterk. Het RIVM en de GGD hadden toch allang de benodigde gegevens van die vaccins bij één van die landen op kunnen vragen en daarmee uit de voeten gekund? Ze hadden ook zo een lijst van bijwerkingen uit Duitsland kunnen krijgen volgens mij.

En dit ligt ook niet helemaal aan de GGD volgens mij, want die worden wel vaker niet goed op de hoogte gehouden. Het RIVM lijkt hier weer de bureaucratische wegversperring te zijn, want zij willen op 24 december pas hun richtlijn uitbrengen over hoe er veilig kan worden gevaccineerd.

Het is echt volkomen absurd wat hier gebeurt! In alle landen die nu gaan vaccineren is bekend welke mensen een risico lopen. Denk bijvoorbeeld aan iemand met allergieën. Het RIVM wil perse eerst zélf een richtlijn opstellen voor het belscript, waarin dat soort gevaren worden opgenomen, en dán pas kan de GGD mensen gaan trainen.

Houdt het RIVM nou Hugo de Jonge de hand boven het hoofd door met deze onzin te komen? Of zijn ze bij het RIVM gewoon bang om irrelevant te worden omdat ze zo incompetent zijn? Misschien is het wel een mix van beide, dat kan natuurlijk ook.