EU-leider Ursula von der Leyen en Britse leider Boris Johnson op ramkoers: No Deal Brexit here we come

Na een levendig gesprek tussen Ursula von der Leyen (de oppervrouw van de EU die verder niet gekozen is door het ‘Europese Volk’ maar die zich gedraagt alsof ze een groter democratisch mandaat heeft dan een gemiddelde Amerikaanse president) en Boris Johnson ligt er nog altijd geen Brexit Deal. Waarnemers houden nu dan ook ernstig rekening met een No Deal Brexit.

Volgens de NOS wordt er tot zondag dooronderhandeld door de betrokken partijen (te weten: de EU en het Verenigd Koninkrijk). Von der Leyen liet zelf weten op Twitter dat zij en Johnson “een levendig en interessant gesprek” met elkaar hadden, maar dat het inderdaad voorlopig nog niets heeft opgeleverd.

De onderhandelingen worden door iedereen met argusogen gevolgd omdat a) de EU duidelijk wil maken aan lidstaten dat een exit hard bestraft wordt en/of dat je zelfs met een exit nog behoorlijk afhankelijk bent van de EU en b) Brexiteers vrezen dat Johnson akkoord gaat met een deal waardoor Brexit niet zoveel meer waard is.

Waar de onderhandelaars zich voorlopig op stukbijten? De rechten van Britse vissers in EU-wateren en vice versa, de vraag welke maatregelen genomen mogen worden om de ander te straffen bij overtreding, en tenslotte eerlijke concurrentie. Op deze gebieden liggen ze nog altijd in de clinch met elkaar.

De grote vraag is nu of één van de beide partijen bereid is water bij de wijn te doen. De Britten willen feitelijk toegang houden tot de EU-markt, maar willen tegelijkertijd wel baas in eigen buik land zijn. De EU-leiders vinden dat weer helemaal niets. Als Groot-Brittannië toegang wil tot de Europese markt, zeggen zij, dan moet het land ook alle Europese regels accepteren. Een volstrekt belachelijke positie natuurlijk (hallo, doe eens voor de vrijhandel zijn!), maar zo rolt de EU nou eenmaal.

Johnson heeft nu eigenlijk twee mogelijkheden:

Of hij houdt voet bij stuk waardoor het Verenigd Koninkrijk weliswaar helemaal soeverein is weer, maar geen toegang krijgt tot de Europese markt (of niet op de vrije manier waarop hij dat wil) Of hij geeft zich over en krijgt zijn eigen partij én volk over zich heen

Als je het zo bekijkt zou de keuze toch snel gemaakt moeten zijn… want je eigen volk tegen je in het harnas jagen én je eigen partij is politiek suïcidaal. Dat die markttoegang tot de EU betreft: daar kun je op termijn misschien nog iets aan doen. Maar als je voor optie twee kiest is het einde oefening voor je.