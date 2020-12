Het kweken van wiet op legale wijze is een stuk waarschijnlijker geworden. Dat komt doordat er op dit moment op een andere manier wordt gekeken naar dit proces. De Nederlandse overheid heeft namelijk de eerste stappen gezet in het proces van legaliseren van verschillende zaken. Dit proces wordt ook wel het experiment gesloten coffeeshopketen genoemd. Daarbij worden met aanbieders zoals wietzaadjes leverancier Gold Seeds gekeken hoe verschillende zaken anders kunnen worden aangepakt. Het moet een einde aan het illegale karakter van distribueren en leveren maken. Dit was namelijk sinds het gedoogbeleid van de jaren 70 nog altijd het geval.

Zorgen voor optimale kwaliteit

Het is in ieder geval goed om te weten dat er gekeken wordt naar betere kwaliteit. Dit is een belangrijke zaak omdat juist de kwaliteit een deel van de reden was waarom er veel criminaliteit om de branche hing. Doordat er nu een duidelijke vergunning voor wiet kweken te krijgen is, zijn er ook betere partijen bij betrokken. Die kunnen dus een belangrijke bijdrage leveren aan de vooruitgang van de branche naar een legale en goed werkende sector. Dat komt ook de verkoop, die al legaal was, natuurlijk wel ten goede. Ook dit is een belangrijke zaak.

Eisen aan de vergunningsaanvraag

De Nederlandse overheid heeft niet zomaar voor kwekers gekozen. Daar is een heel proces van selectie aan voorafgegaan. Er is een ronde van aanvraag voor de vergunningen geweest. Waarbij strenge eisen werden gesteld aan de partijen. Op die manier is daardoor te zorgen dat alle zaken niet alsnog tot verkeerde spelers op de markt zou leiden. De partijen die nu gekozen zijn om deel te nemen aan het experiment, voldoen in alle opzichten aan de wensen en eisen die de overheid heeft. Dit is dan ook een belangrijke manier waarop te meten is of de plannen werken.

Meten van de effecten

Het wietexperiment, zoals het plan ook wel genoemd wordt, bestaat uit meerdere fases. Tussentijds zal voortdurend bekeken worden of de zaken de gewenste effecten hebben. Het is op dit moment dan ook zo dat slechts een beperkt aantal partijen meewerkt aan het experiment. Het gaat om coffeeshops in tien gemeenten. Ook gaat het slechts om een beperkt aantal telers dat een vergunning heeft. Het is wel zo dat deze dus professioneel zijn ingesteld en kunnen bieden wat er gevraagd wordt. Er wordt bovendien toegezien of de regels die zijn opgesteld ook wel worden nageleefd door de partijen.