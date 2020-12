Geert Wilders laaiend na €30.000 van Rutte: ‘Beetje betalen, verantwoordelijkheid afkopen, blijven zitten!’

Op Twitter reageert Geert Wilders terecht keihard op het nieuws dat het kabinet snel even besloten heeft om slachtoffers van de toeslagenaffaire 30.000 euro toe te kennen. Rutte, zegt Wilders, koopt zijn verantwoordelijkheid gewoon áf. Onacceptabel.

Gisteravond maakte het kabinet bekend dat slachtoffers van de toeslagenaffaire “maximaal voor 1 mei” (maar “zo snel mogelijk”) 30.000 euro zouden krijgen van Vadertje Staat. Als goedmakertje voor de problemen die zij geleden hebben. Als ze op veel minder recht hadden ‒ bijvoorbeeld op €15.000 ‒ mogen ze de rest houden. €30.000 dus, klaar. En als er mensen zijn die juist recht op meer hadden, dan zullen zij uiteindelijk, hopelijk, zo snel mogelijk, straks als alles op orde is, dat overgebleven bedrag ook krijgen.

Hartstikke leuk, natuurlijk, maar hier kan de kous niet mee af zijn, vindt PVV-leider Geert Wilders. “Hij lacht iedereen keihard uit,” schrijft Wilders. “Beetje betalen, verantwoordelijk[heid, red.] afkopen en zelf lekker blijven zitten. Nederland is corrupt.”

Hij lacht iedereen keihard uit. Beetje betalen, verantwoordelijk afkopen en zelf lekker blijven zitten. Nederland is corrupt.#toeslagenafaire #catshuis #rutte pic.twitter.com/zHyBHI948h — Geert Wilders (@geertwilderspvv) December 22, 2020

Dit is precies wat er gebeurt ‒ en het is ronduit walgelijk. Rutte heeft een actieve rol gespeeld in deze wanstaltige affaire. De Rutte-doctrine is desastreus gebleken. Niet slechts voor ‘het land,’ maar voor individuele gezinnen, die er letterlijk door kapot zijn gemaakt. Financieel geruïneerd. Echtscheidingen. En erger. Dit alles op het conto van Markje Rutte, de man die het al tien jaar voor het zeggen heeft in ons land en die deze tijd eerst en vooral gebruikt heeft om begrippen als “politieke verantwoordelijkheid’ af te schaffen.

Je kunt zeggen over Geert Wilders wat je wil, maar hij heeft in deze kwestie 100 procent gelijk. Rutte lacht iedereen inderdaad keihard uit. Hij trekt de portemonnee nu snel even omdat het niet anders kan, gebruikt belastinggeld om de slachtoffers af te kopen, en gaat vervolgens door met doen wat hij al jaren doet: de rechtsstaat langzaam de nek omdraaien.

Corrupt? Inderdaad. Nederland is een bananenrepubliek.

