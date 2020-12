Gestoorde Grapperhaus: rellen tijdens Nieuwjaarsnacht beginnen met hand niet uitsteken bij afslaan op de fiets

Hij presteert het, hoor: Ferd Grapperhaus. De minister van justitie weet in één AD-interview maar liefst twee van lotje getikte uitspraken te doen. Niet alleen over ‘kriegelig’ worden van het afpakken van oud en nieuw, maar ook over het idee dat het uitsteken van je hand op de fiets een voorbode is voor grof geweld tijdens de jaarwisseling. Wat een gek!

Eerder vandaag schreven wij al een artikel over het interview dat minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus gaf aan het Algemeen Dagblad. Dit omdat hij nogal opmerkelijke uitspraken had gedaan over het vuurwerkverbod. Dat moeten we maar accepteren met zijn allen, want meneer wordt er “kriegelig” van als we er iets van zeggen dat oud en nieuw ons is “afgepakt.”

Maar in datzelfde interview had Grapperhaus nog veel meer opmerkelijke uitspraken. De meest gestoorde uitspraak is deze als antwoord op de vraag hoe het toch komt dat er steeds meer geweld is tegen hulpverleners:

“Ik kan dat niet goed verklaren. Ik denk wel dat het in de eerste plaats met opvoeding te maken heeft. Misschien begint het er al mee dat mensen niet meer hun hand uitsteken als ze afslaan op de fiets, en het eindigt bij de normalisering van drugs.”

Deze man is van lotje getikt. Hij denkt dat het opzettelijk inrijden op een politieagent die op straat ligt (een voorbeeld dat genoemd werd) begint met… het niet uitsteken van je hand als je afslaat op de fiets. Dat is voor deze gek het eerste teken dat je gevaarlijk aan het worden bent. Je bent het slechte pad opgegaan! Omdat je je hand niet uitstak.

En dan noemt hij wat in zijn ogen het ultieme teken van moreel verval is: het normaliseren van drugs. Niet het handelen in drugs, maar de “normalisering” ervan. Dat is extreem moreel verval… en betekent natuurlijk (kuch) dat je het daarna ook heel normaal vindt om in het gezicht van een bia te spugen (nog een voorbeeld in het interview).

Wat een vent.

Oh, en dan nog wat, Ferd. We weten allemaal dat jouw redenering niet klopt. Het begint juist met mensen die coronaregels niet navolgen op hun eigen bruiloft en het eindigt met nieuwjaarsrellen. Zo, steek die maar in je zak!