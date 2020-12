Grapperhaus biedt kans om vuurwerk vrijwillig en ongestraft in te leveren

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid gaat mee in het idee van Rotterdamse burgemeester Aboutaleb voor een “generaal pardon”. Burgers krijgen binnenkort de gelegenheid om vrijwillig en ongestraft hun vuurwerk in te leveren bij een speciaal inleverpunt van de gemeente.

Oud en Nieuw zit de minister, justitie, burgemeesters en de politie niet helemaal lekker. Om de haverklap wordt er weer iemand opgepakt met honderden kilo’s (illegaal) vuurwerk in de achterbak van z’n auto. En er zullen maar liefst twee keer zoveel agenten worden ingezet als vorig jaar. Door mensen nu een ‘legale uitweg’ te geven om het vuurwerk in te leveren, hopen ze de kans op escalatie flink te verminderen.

Hoeveel gemeenten hier aan mee zullen werken is nog niet duidelijk. Wel is er duidelijk dat gemeenten hier zelf het voortouw in zullen moeten nemen, zodra minister Grapperhaus het juridische voorwerk heeft gedaan.

Het is hartstikke goed dat de minister met zo’n plan komt, al twijfel ik aan de effectiviteit ervan. Dit is namelijk een beetje hetzelfde als zo’n campagne waar mensen wapens in kunnen leveren. Ja, je krijgt er een hele hoop stiletto’s, machetes, pistolen en zelfs schilmesjes van door de bus. Maar de mensen die echt de intentie hebben om wapens te gebruiken houden ze echt wel thuis. Ik kan er naast zitten, maar volgens mij hebben heel veel mensen juist vuurwerk gekocht nadat al bekend was dat er een vuurwerkverbod aan zat te komen.