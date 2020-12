Het kabinet overlegt ‘right now’ in Den Haag: ‘Sluiting winkels en cinema’s lijkt nabij’

Een uur geleden is het kabinet bij elkaar gekomen in het Haagse Catshuis voor een extra overleg over de abnormale stijging van het aantal corona patiënten. Met enige zekerheid kunnen we nu concluderen dat er aanstaande dinsdag strengere maatregelen zullen worden afgekondigd.

Bij die strengere maatregelen moeten we denken aan de sluiting van -eigenlijk- alles. Alleen de apotheken en supermarkten zullen nog openblijven. Musea, bioscopen, dierentuinen en pretparken zullen aankomende week waarschijnlijk hun deuren moeten sluiten. Een hard gelach (zie kopfoto) voor onze premier Mark Rutte.

Het AD meldt dat volgens een Haagse bron is het ‘logisch dat naar de detailhandel wordt gekeken’. Tot nu toe werden niet-essentiële winkels – zoals tuincentra, bouwmarkten en kledingwinkels – ontzien bij de coronamaatregelen. Deze zaken werden niet verplicht hun deuren te sluiten, ook niet tijdens de eerste coronagolf. Maar nu overweegt het kabinet wél een sluiting. Alleen essentiële winkels – zoals supermarkten – zouden dan open mogen blijven.

Want waarom zijn wij, rondom de belangrijkste feestdagen binnen Nederland (Kerstmis en Oud & Nieuw) opeens in deze situatie terecht gekomen? Juist ‘m: ‘Omdat het kabinet niet eerder durfde in te grijpen, en de gevolgen daarvan zijn niet meer te overzien.