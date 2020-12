Israël komt met “vaccinatiepaspoort”: zonder vaccine kom je straks winkelcentra niet meer in

Vanaf 27 december begint Israël met het vaccineren van haar bevolking. Daarbij krijgen mensen een “vaccinatiepaspoort.” Uiteindelijk zullen mensen zonder zo’n paspoort niet meer toegelaten worden in openbare plekken, zoals winkelcentra.

“Aan de vooravond van Chanoeka brengen we een groot licht naar Israël,” aldus premier Netanyahu die aangaf dat het einde van de pandemie in zicht is. Of zou zijn. Eerder op de dag was er een eerste voorraad Pfizer vaccines aangekomen in Israël. “Morgen [vandaag, red.] komt er een veel grotere voorraad,” aldus Netanyahu.

“Ik vraag iedere burger om zich te laten vaccineren en om dat te doen en een voorbeeld te stellen heb ik mezelf aangeboden als de eerste die gevaccineerd wordt.”

Oke, nou hartstikke leuk, natuurlijk. Maar dan komt het.

Netanyahu ging verder door te zeggen dat er gewerkt wordt aan “een groen paspoort.” “Degene die gevaccineerd wordt krijgt een certificaat of een applicatie waarmee hij toegang krijgt tot evenementen, winkelcentra, en allerlei soorten diensten. Dit zal vaccinaties aanmoedigen en ons in staat stellen spoedig terug te gaan naar normaal.”

Terug te gaan naar normaal door mensen die niet gevaccineerd worden geen toegang te verschaffen tot winkelcentra?

Ik ben oud genoeg om me de tijd te herinneren dat we vrij waren en lekker erop uit konden zónder allerlei verplichtingen, en al helemaal zonder dat we moesten bewijzen dat Vadertje Staat een naald in onze arm had gestoken met een vaccine.