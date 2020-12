Kijk! Vaccinfaler Hugo de Jonge wordt op zijn plek gezet: andere landen vaccineren niet slechts “symbolisch aantal”!

Gisteravond mocht coronaminister Hugo de Jonge aanschuiven bij het praatprogramma van Op1. Maar dát had hij waarschijnlijk beter niet kunnen doen, want van zijn vaccinatiebeleid bleef vrij weinig overeind. Kijken en gruwelen/smullen* (reactie naar keuze!).

Minister Hugo de Jonge probeerde gisteravond bij talkshow Op1 zijn toch wel flink gefaalde vaccinatiebeleid nog eens goed te praten. Nederland start behoorlijk laat met vaccineren, maar volgens De Jonge moeten wij dit niet als ‘laat’ zien. Andere landen vaccineren nu nog maar ‘symbolische aantallen,’ sputterde hij.

NOS-correspondent in Engeland, Suse van Kleef, was het niet eens met deze opmerking. Zij merkte op dat in Engeland al 500.000 mensen worden gevaccineerd, dat is volgens haar niet een ‘symbolisch aantal.’ Wat betreft het vaccinatiebeleid heeft Nederland haar zaakjes nog niet op orde,:we zijn simpelweg te laat begonnen met het voorbereiden op het massaal vaccineren van Nederland, zo viel zelfs aan de Op1-tafel te beluisteren.

Toch durft Hugo de Jonge dit simpelweg niet te zeggen. Hij probeert het verhaal zo te spinnen dat het lijkt alsof andere landen óók nog niet massaal zijn begonnen met vaccineren. Van Kleef interrumpeerde De Jonge vaak genoeg om aan te geven dat sommige landen toch echt wel enkele stappen verder zijn Nederland.

Op 8 januari wordt de eerste Pfizer-prik gezet. Tegen die tijd is alles veilig geregeld volgens @hugodejonge: “We willen alle stappen goed zetten, zodat we niets afdoen aan het vertrouwen van mensen in dit vaccin. We willen laten zien dat alles zorgvuldig is gegaan.” #Op1 pic.twitter.com/cwTtYP51st — Op1 (@op1npo) December 21, 2020

Tijdens het gesprek over het vaccineren in het Verenigd Koninkrijk kwam ook het nieuwe gemuteerde virus op tafel. Moeten we ons daar nu echt zorgen om maken? Volgens microbioloog Andreas Voss is er niet direct reden voor angst, het belangrijkste is dat mensen zich keurig aan de opgelegde regels houden. Zolang Nederlanders dat blijven doen zal het virus, en ook de nieuwe variant, zich minder snel verspreiden.

Hoe zorgelijk is de mutatie van het coronavirus dat nu is opgemerkt Andreas Voss (@AVIPNL): “Ik schrik niet. Het verspreidt zich wel sneller, maar als we ons écht aan de huidige maatregelen houden, dan is het goed. Echter, als je dat niet doet gaat het wel veel sneller mis.” #Op1 pic.twitter.com/ONg991V96X — Op1 (@op1npo) December 21, 2020