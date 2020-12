Krenterig Kabinet trekt luttele 4 miljoen euro uit voor herstel van door Nederland plat gebombardeerde wijk Hawija

Het ministerie van Defensie trekt maar liefst 4 miljoen euro uit voor herstelwerkzaamheden in het door hen plat gebombardeerde Hawija. Bewust bommen gooien op een bommenfabriek van Islamitische Staat (IS), waarbij tientallen doden en honderden gewonden vielen, en dan de boel opruimen en repareren voor een zacht prijsje. Schaamteloos.

De Iraakse stad Hawija werd in 2015 deels tot ontploffing gebracht door doelbewust uit te gaan van een papieren werkelijkheid. Nederland werd door de Amerikanen gewaarschuwd dat een bombardement op een bommenfabriek in een woonwijk wellicht niet het beste plan was om door te zetten, vanwege de praktisch onvermijdelijke burgerdoden die het tot gevolg zou hebben. De Amerikanen kregen echter de opdracht om de risicoanalyse dusdanig aan te passen dat een aanval onder ideale omstandigheden niet tot burgerdoden zou moeten leiden. Een papieren werkelijkheid dus.

En toen bleek dat een bom gooien op een bommenfabriek leidt tot ‘secundaire explosies’, waardoor zo’n beetje de hele wijk van de kaart verdween! Overlevenden kregen een paar euro toegestopt om hun mond te houden en het kabinet deed hard zijn best om de Tweede Kamer in het duister te laten tasten. Ruim vier jaar na het bombardement ligt die wijk nog steeds in puin en nu pas komt er 4 miljoen euro vanuit het kabinet om de boel daar op te ruimen en er weer een leefbare wijk van te maken.

Nou, chapeau jongens, knap gedaan. De eer van Nederland is weer hersteld. En als er over een paar jaar een Irakese jongeman op een Nederlands treinstation op mensen in begint te steken, omdat z’n hele familie door een Nederlandse bom is geëxplodeerd, dan noemen we hem gewoon ‘verward’ of schieten we hem neer. Die jongen moet dan ook niet zo zeuren, we hebben die wijk toch weer netjes opgebouwd?