Laatste presidentiële daad van kinderachtige egomaniak Donald Trump: vliegveld vernoemen naar zichzelf

De narcistische Amerikaanse president Donald Trump heeft nog maar één wens op zijn verlanglijstje staan voordat hij de Oval Office doorgeeft aan Joe Biden: een vliegveld dat naar hemzelf vernoemd is. Bronnen melden dat Trump aan zijn adviseurs gevraagd heeft hoe hij dit precies voor elkaar moet krijgen.

De afgelopen maanden stonden in het teken van het niet willen erkennen van zijn verlies. Nu lijkt het erop dat we definitief af zijn van dit kinderachtig gedrag, maar voordat Trump plaatst maakt voor Joe Biden wil hij nog wel zijn naam verzilveren.

Bronnen melden dat Trump al sinds 2018 een bijzondere interesse heeft voor vliegvelden, en zijn interesse gaat zelfs zo ver dat hij een vliegveld naar zichzelf wil vernoemen. Hiermee zou hij zichzelf in een rijtje van andere prominenten presidenten weten te plaatsen. Republikeinse voorgangers zoals Ted Roosevelt, Eisenhower, Reagan en Bush kregen allemaal een vliegveld naar zich vernoemd.

Er is één verschil: de voorgaande president gingen niet over de naamgeving van ‘hun’ vliegvelden. Dat waren anderen. Trump neemt nu we deze vrij ongebruikelijke stap om een vliegveld te vernoemen naar jezelf. Het laat maar weer eens zien wat voor een opgeblazen ego Donald Trump heeft. Het lijkt me een grotere eer dat een vliegveld naar je vernoemd wordt als president af bent, in plaats van dat je zelf je naam op een staatsgebouw zet.

Maar ja, als Trump de kans kreeg zou hij zichzelf nog op Mount Rushmore zetten.