Links-extremistische PvdA propt woke dwang in verkiezingsprogramma: VERPLICHT schoolbezoek aan slavernijmuseum!

De Partij van de Arbeid heeft haar (concept-)verkiezingsprogramma gepresenteerd. Want de rode malloten eisen dat er een slavernijmuseum komt dat vervolgens verplicht ten minste één keer bezocht moet worden door schoolklassen.

Zoals je zou verwachten van PvdA is het verkiezingsprogramma voor de aankomende Kamerverkiezingen één grote linkse bende geworden. Een verzameling van linkse hobby’s waar je alleen maar kneitermisselijk van wordt. Maar wacht, er is toch nog een verrassing – of eigenlijk een schok. Scholieren worden gedwongen om een slavernijmuseum minstens één keer in hun middelbareschoolcarrière te bezoeken. Geen eigen keuze, maar overheidsdwang.

Dat is net zo gestoord als die radicale ongein van BLM en BIJ1 (maar ik herhaal mezelf). Maar het is écht waar. Een partij die er ooit zei te zijn voor de Nederlandse arbeider wil nu schoolklassen dwingen jaarlijks een slavernijmuseum te bezoeken zodat onze kinderen geïndoctrineerd kunnen worden met BLM-achtige zelfhaat. Oh ja, en daarnaast moeten mensen die in de “publieke sector” werken ook nog even verplicht een cursus volgen genaamd “omgaan met vooringenomenheid.”

Dit is doodeng. Dit komt zo ongeveer linea recta uit 1984 van George Orwell. De PvdA wil jonge kinderen kapotindoctrineren met quasi-antiracistische zelfhaat. Van jongs af aan moet ons kroost leren dat wij fout zijn en dat zij goed zijn; dat ‘wij’ enorm veel lijden veroorzaakt hebben en dat ‘wij’ daar nog altijd verantwoordelijk voor gehouden moeten worden.

Nee, ik heb een beter plan. Er komt geen verplicht museum waar kinderen informatie krijgen over de mooie kanten van onze geschiedenis; de kanten waarop wij trots moeten en kunnen zijn. Over hoe Nederland eeuwenlang letterlijk het meest tolerante land van Europa was, waardoor vrijdenkers naar ons landje kwamen, en daar baanbrekende boeken schreven die de wereld veranderden. Of over hoe Nederland het opnam tegen een wereldmacht (Spanje) en won. Of over hoe mensen als Johan en Cornelis de Witt letterlijk hun leven opofferden voor de vrijheid – iets waar we allemaal een voorbeeld aan zouden moeten nemen.

Nee, daar wil de PvdA niet aan. Want de meeste van die mensen waren ‘wit.’ Hoewel er natuurlijk ook vooral joden bijzaten, maar daar zijn PvdA’ers ook al niet dol op. Van de vrijdenkers tot de strijders die vochten tegen Spanje tot de meeste martelaren: allemaal roomblanke lui. En dus moeten zij wat zogenaamde ‘antiracisten’ betreft begraven worden in de geschiedenis, onder een berg van beschuldigingen van racisme en ‘misdaden.’

De PvdA moet zich kapotschamen. Ooit was het een partij van, voor en door Nederlandse arbeiders. Nu is het geworden tot een ranzige extreemlinkse rotclub die ons land en zijn geschiedenis háát. Bah!