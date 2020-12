Lodewijk Asscher, donder op en blijf weg! Net als Rutte en Hoekstra móét de PvdA-leider aftreden na toeslagenaffaire

Als Lodewijk Asscher dacht dat hij weg zou komen met zijn wangedrag in de toeslagenaffaire dan komt hij van een koude kermis thuis. Overal gaan er stemmen op van mensen die zeggen dat hij, net als Mark Rutte én Wopke Hoekstra, moet wieberen.

Oh, wat had PvdA-leider Lodewijk Asscher er gisteren opeens toch spijt van, zeg! Ja, hij was betrokken bij de toeslagenaffaire, maar hij voelde zich daar nu ‒ in 2020 ‒ echt heel rot over. “Pijnlijk” was het allemaal, liet hij weten op Facebook. “De constateringen over mijn eigen rol hierin zijn pijnlijk en vervullen me met schaamte,” aldus Asscher over het feit dat hij tussen 2012 en 2017 minister van Sociale Zaken was en daardoor betrokken bij het als de toeslagenaffaire bekendstaande walgelijke machtsmisbruik van de staat.

Maar vervolgens speelt hij meteen een politiek spel. Lees maar mee:

“Het huidige kabinet heeft anderhalf jaar geleden excuses aan de getroffen ouders aangeboden. Formeel is dat mede namens eerdere kabinetten en dus ook namens mij. Maar ik wil ook persoonlijk mijn excuses aanbieden aan iedereen die hierdoor geraakt is.”

Met andere woorden: ‘eigenlijk is er politiek al verantwoordelijkheid voor genomen door dit kabinet. Het is daarom niet noodzakelijk dat ik persoonlijk mijn verontschuldigingen aanbied, maar het is politiek misschien wel handig. Dus: kijk mij eens lief en zo zijn.’

Op deze manier probeert hij zich er dus vanaf te maken. Hij is immers de lijsttrekker van de PvdA voor de aankomende verkiezingen ‒ een rol die hij niet zo maar even naast zich wil neerleggen. Net als alle andere politici wil hij maar één ding: meer, meer, meer macht. Vroeger werden politici nog weleens gedwongen om af te treden of een stapje terug te doen, maar nu niet meer. De Rutte-doctrine betekent immers dat je fout op fout kunt maken, je je zelfs bewust wanstaltig kunt gedragen, maar gewoon door kunt gaan waar je mee bezig was als je sorry zegt.

Helaas voor deze sociaaldemocratische gek denken twitteraars daar héél anders over. Stuk voor stuk eisen ze dat hij opstapt ‒ en wel meteen.

Enkel excuses zijn ook voor Asscher niet genoeg. Net als #Rutte moet hij aftreden! https://t.co/rCMi2WiwY8 — Eelco van Hoecke (@EelcoHoecke) December 21, 2020

Asscher zegt sorry.

Ondertussen is nog maar 1% van de getroffen gezinnen gecompenseerd.

De schaamte voorbij.#toeslagenaffaire https://t.co/2zDZOczn1S — deon (@dyonisius64) December 21, 2020

Als @PvdA @LodewijkA als lijsttrekker houdt, zegt dit heel veel over de partij zelf. Hun loyaliteit ligt dan bij geld en macht, niet bij het volk.https://t.co/X2WzU4dfj3 — Chadin Art ✏️🎨 (@chadin_art) December 21, 2020

Lekker makkelijk toch, je maakt giga fouten, zegt even sorry, ouders moeten schadeloos gesteld worden (roepen ze al 2 jaar) en je gaat gewoon weer verder alsof er niets aan de hand is… Dat kan dus allemaal in de politiek https://t.co/5oXXhYVW7l — 🇳🇱 Don Mascarpone ™ 🇳🇱 (@Don_Mascarpone) December 21, 2020

Je kon er op wachten: Asscher heeft weer spijt, net als bij de versnelling van de verhoging van de #AOWleeftijd. Deze keer ook excuses. https://t.co/IbTwdGNfka — Martin van Rooijen (@MvRooijen) December 21, 2020

Recht doen aan de slachtoffers van de #toeslagenaffaire is niet alleen een schadevergoeding maar juist ook de (politiek) verantwoordelijken bestraffen. Het aftreden van tuig als Rutte, Wiebes en Asscher is dan alleen nog maar een begin. — Herman Benschop (@hermanbenschop) December 21, 2020

Asscher maakt excuses voor rol in toeslagenaffaire: ‘Dit mag nooit meer gebeuren’ https://t.co/qNpezm1I0j Nou @LodewijkA. daar hebben de slachtoffers wat aan. 1000den mensen bewust het leven kapot gemaakt….Verdwijn, en laat je nergens meer zien #toeslagenaffaire #Asscher — 🟥🟨🟩⤇ 𝗕𝗮𝗯𝗯𝗲𝗹𝗮𝗲𝗿 ⤆ 🟥🟨🟩 (@babelaer) December 21, 2020

Het is ronduit ranzig dat deze narcist denkt te kunnen blijven zitten. Met Hoekstra en Rutte is hij politiek én praktisch verantwoordelijk voor die hele affaire ‒ een affaire waarbij duizenden gezinnen moedwillig financieel geruïneerd zijn. Het is totaal gestoord dat deze mafklapper nu denkt te kunnen blijven zitten, en zijn partij zelfs denkt te kunnen leiden bij de komende verkiezingen.

Wat een schaamteloosheid. Ongelooflijk. Weg met deze gezinnensloper!

