LOL! Ontzettend populair (aldus Sylvana Simons) BIJ1 heeft grootste moeite om €80.000 in te zamelen

BIJ1 van Sylvana Simons is geen serieuze politieke partij. Waarom niet? Simpelweg: een beetje beweging heeft er écht geen problemen mee om iets minder dan een ton in te zamelen voor een verkiezingscampagne. BIJ1 dan weer wel: die moeten alle zeilen bijzetten om nog €80.000 binnen te schrapen. Wat is die partij toch ook een grap!

Sylvana Simons vindt het totaal belachelijk dat haar splinterpartijtje BIJ1 niet meegenomen wordt in de peilingen. Gestoord, vindt ze. Want JA21 wordt wél vermeld, net als Code Oranje. Beide zijn partijen die nu geen zetels hebben in de Kamer en die gloednieuw zijn. Waarom BIJ1 dan niet? Het moet wel een samenzwering zijn!

Nou, ik heb slecht nieuws voor de hoge priesteres van de Black Lives Matter-beweging: de reden dat haar partij niet genoemd wordt door peilers is dat BIJ1 een volstrekt nutteloze, irrelevante en impopulaire partij is. Je kunt de mensen die op dat rotclubje van moderne communisten willen stemmen bijna letterlijk op één hand tellen.

Het ultieme bewijs van die stelling? De partij heeft grote moeite om slechts 80.000 euro in te zamelen voor het jaar 2020. Dat zeg ik niet, dat zegt BIJ1 zelf:

We hebben twee dagen om ons crowdfunding-doel van €80.000 nog in 2020 te halen. Met jouw hulp gaat ons dit lukken! Deel, like en doneer als je kan! 💛🙏🏿 ⏩ bij1.org/doneer #SteunBIJ1 Geplaatst door BIJ1 op Woensdag 30 december 2020

Dit is ronduit hilarisch. 80.000 euro is echt niets voor een politieke partij met een beetje achterban.

Maar ja, BIJ1 heeft natuurlijk bijna geen achterban, daar zit ‘m nou juist de kneep. Want kijk eens naar het aantal likes dat de partij heeft op Facebook. Je lacht je een breuk…Het zijn er namelijk net iets meer dan 5.000.

Vijf. Dui. Zend. Ter vergelijking, de officiële Facebook-pagina van De Dagelijkse Standaard had iets van 30.000 likes toen we die zelf verwijderden omdat we klaar waren met Mark Zuckerbergs anti-rechtse censuur.

BIJ1 is écht één grote radicaal-linkse, crypto-communistische, quasi-antiracistische grap. Het enige vervelende eraan is dat er nog wel een paar verdwaalde mensen zijn die bijna 80.000 euro in die partij stoppen; geld dat ze zeker in deze tijden ongetwijfeld veel beter zelf kunnen gebruiken.