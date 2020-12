Meevaller voor Femke: Amsterdam had minste geweldsdoden in jaren. Oorzaak? Meeste slachtoffers overleefden schoten

Het Parool is een jubelstemming vandaag, Amsterdam blijkt toch niet de moordstad van Nederland te zijn. In 2019 waren er nog 25 geweldsdoden te betreuren, dit jaar ‘maar’ veertien. Waarom dit cijfer zo is gedaald? Parool komt zelf met het antwoord: de meeste slachtoffers overleefden schoten en messteken.

Op de valreep toch nog eens positief nieuws uit het zo frivool door GroenLinks en burgemeester Femke Halsema bestuurde Amsterdam. Het moordcijfer van hun geliefde “lieve stad” is namelijk flink gedaald. In de plaatselijke Pravda – het Parool ‒ wordt dit als een bevestiging gezien dat de hoofdstad ten onrechte de ‘moordstad’ van Nederland wordt genoemd.

Maar in hetzelfde stukken plaatsen ze de kanttekening dat veel slachtoffers van messengeweld en schietgeweld het incident overleefden. Het aantal wapengeweldincidenten is dus nog steeds een groot probleem in Amsterdam:

“Geweld kostte dit jaar tot nu toe 14 levens in Amsterdam en omstreken: een laagterecord in decennia. De vele incidenten gaven soms het idee van een gewelddadig jaar, maar veel slachtoffers overleefden schoten en messteken.”

Dus alle mooie praatjes van de Halsemabode ten spijt: het progressieve walhalla is vervallen tot oord waar de geweldsincidenten de pan uit rijzen, maar dat wordt op Oost-Duitse wijze verbloemd. En nog niet eens verdienstelijk: zelfs het verkapte GroenLinks-partijblad moet toegeven dat de meeste slachtoffers gelukkig het wapengeweld overleefden dat hun leven had moeten beëindigen.

Er is dus helemaal geen reden om te juichen in Amsterdam. Sterker nog, het wordt eindelijk eens tijd dat Halsema de touwtjes wat strakker gaat aantrekken in de stad. Mokum kan een strenger beleid goed gebruiken. Want jarenlang progressief beleid heeft de stad weinig goeds gebracht, zoals we ook dit jaar weer zien.