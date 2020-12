Mondkapjesplicht geldt vanaf vandaag maar RIVM blijft draagvlak ondermijnen: ‘effectiviteit is beperkt’

Vanaf vandaag geldt een mondkapjesplicht in openbare ruimtes. Wie nu niet zo’n masker draagt, riskeert een flinke boete. Het RIVM ondermijnt echter het draagvlak voor die maatregel door nog steeds te stellen dat de effectiviteit van het dragen van een masker maar beperkt is.

De overheid schiet zichzelf echt flink in de voet door nu het signaal af te geven dat het dragen van zo’n masker verplicht is in de openbare ruimten, maar dat het eigenlijk nauwelijks zin heeft om dat te doen. Het slaat echt nergens op dat het RIVM van begin af aan heeft beweerd dat ‘grote druppels’ uit de neus en de mond de grootste factor zijn bij de verspreiding van het virus, en vervolgens kritiek heeft op het dragen van een lap stof die precies die druppels tegenhoudt.

Zijn die grote druppels dan dus toch niet zo’n probleem en gaat het toch meer om de kleine aerosolen in slecht geventileerde ruimtes? Dan maakt die anderhalve meter afstand in de buitenlucht ook niet uit. En als het wél om grote druppels gaat, dan kunnen die mondmaskers toch alleen maar helpen? En al helemaal als die anderhalve meter óók nog eens gewoon wordt nageleefd. Ergens klopt er dus iets niet aan dit verhaal.

En nu wekt deze maatregel dus alleen maar weerstand op, want de geloofwaardigheid van het kabinet en het RIVM is in het geding. Dit hadden ze namelijk allang uit kunnen zoeken. Of ze hadden eens goed kunnen kijken naar landen die meer ervaringen hebben met het dragen van die maskers bij epidemieën. Zo moeilijk kan het toch niet zijn?