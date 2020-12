Muslim Rights Watch verliest kort geding tegen NCTV, die ze gewoon ‘politiek-salafistisch’ mag blijven noemen

De islamitische belangengroep Muslim Rights Watch Nederland (MRWN) heeft een kort geding verloren tegen de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTV), die de organisatie in een brief naar de Tweede Kamer omschrijft als ‘politiek-salafistisch’. Het document valt onder de parlementaire onschendbaarheid, dus kan de rechter er niets mee.

MRWN heeft dus het nakijken. De NCTV mag die ‘islamitische mensenrechtenorganisatie’, zoals ze zichzelf het liefst noemen, gewoon aan blijven duiden als ‘politiek-salafistische aanjagers’. Het is wat dat betreft nogal ironisch dat de MRWN zo door de mand valt, omdat de organisatie die zelf zegt de democratische rechtsorde te bevorderen, zelf niet begrijpt hoe parlementaire onschendbaarheid werkt.

De NCTV heeft de MRWN natuurlijk niet voor niets zo beschreven. Dit soort clubs proberen onder het mom van mensenrechten en door middel van allerlei manieren die de democratische rechtstaat ze biedt, hun eigen ideologie in de samenleving te injecteren. Een ideologie die volgens de NCTV haaks staat op de normen en waarden die wij hier in Nederland hanteren. Anders zouden ze niet ‘politiek-salafistisch’ worden genoemd.

Een organisatie als de MRWN heeft eigenlijk in de smiezen gekregen hoe men hier invloed kan krijgen. Namelijk door de slachtofferrol aan te nemen. Ze leren actief van andere politieke belangenclubs zoals KOZP, die ook bij het minste of geringste beginnen te krijsen dat ze worden gediscrimineerd en dat de tegenpartij intolerant is en haat zaait. Het feit dat ze een kort geding hebben aangespannen toont dat wel aan.

“MRWN (…) verwijt de NCTV het criminaliseren van de organisatie en het plegen van karaktermoord. Het zou een ‘vergeldingsactie’ zijn voor het aan de kaak stellen van moslimdiscriminatie.”