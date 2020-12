Nederland, azc-luilekkerland: overheid gaat massaal hotels en cruiseschepen afhuren om meer migranten op te vangen

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) krijgt het na een jaar nog steeds niet voor elkaar om 5.000 extra plekken te realiseren voor asielzoekers. Dat betekent dat er binnenkort weer crisisopvang dreigt.

Sinds november 2019 is het COA al op zoek naar vijfduizend extra plekken om de overvolle centra te ontlasten. Tot nu toe zijn er alleen in Brabant en Groningen extra plekken toegezegd (zo’n achthonderd). Friesland lijkt ook nog wat ruimte te kunnen toezeggen maar heeft nog wat tijd nodig. In andere provincies is het niet gelukt, wat betekent dat de asielzoekerscentra al zeker elf maanden overvol zitten.

Staatssecretaris van Asiel Broekers-Knol (VVD) en minister Ollongren van Binnenlandse Zaken (D66) lijken daardoor genoodzaakt om ‘escalatiemaatregelen’ in te zetten. Dat betekent dat hotels en cruiseschepen zullen worden afgehuurd om ’s lands immigranten een plekje te geven. Als ook dat niet voldoende werkt dan gaan ze over op sportzalen en beurshallen.

Even serieus. Het is toch te gek voor woorden dat we dit allemaal maar zo door laten gaan? Hartstikke leuk dat Nederland zo begaan is met vluchtelingen en we meer empathie hebben dan ons land toestaat, maar inmiddels is het wel mooi geweest. We krijgen het nu al niet meer voor elkaar om die mensen fatsoenlijk op te vangen en de toestroom blijft met iets van vijfhonderd per week gewoon vrolijk doorgaan. En dat terwijl de Immigratie- en Naturalisatiedienst nog steeds bezig is om een wachtlijst van meer dan twee jaar weg te werken.

Vroeg of laat wordt dit door de burger echt keihard afgestraft. We kunnen die mensen simpelweg niet kwijt en het merendeel van de mensen die hier momenteel aankomen is niet eens echt vluchteling meer, maar puur gelukszoeker. Als we ze weg gaan stoppen in dure hotels en cruiseschepen, terwijl de toestroom gewoon door blijft gaan, dan blijft er niets van het draagvlak over. Laat staan wanneer je ze ook nog een gloednieuw huis geeft terwijl er al zo’n enorme vraag naar woningen is.

Dit kan toch nooit lang goed gaan? Zelfs al krijgen we het voor elkaar om ze allemaal te huisvesten, wat voor een toekomstperspectief hebben ze hier nou? Voor een beroep als advocaat of chirurg hebben ze waarschijnlijk een veel te grote achterstand en bij toegankelijkere beroepen op de arbeidsmarkt zorgen ze voor meer concurrentie. Dat is leuk voor werkgevers maar dat gaan de mensen in die sectoren ze niet in dank afnemen.

Vroeg of laat gaat dit helemaal mis, als we dit zo door laten gaan.