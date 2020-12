Nederland gaat maar door met eindeloos corona-geklungel: Schiphol was rond kerst drukste vliegveld van Europa

Strikte coronamaatregelen en hele strenge reisadviezen hebben veel te weinig bereikt. Schiphol blijkt in de eerste weken van de kerstvakantie juist de drukste luchthaven van Europa te zijn geweest. Dat meldt Eurocontrol.

Eamonn Brennan, de directeur-generaal van Eurocontrol, meldt op Twitter dat er tussen 21 en 27 december gemiddeld 556 vluchten opstegen of landen op Schiphol. Dat is ruim boven het gemiddelde van andere Europese hotspots als Parijs (482) en Istanbul (474). Wel is het 53 procent minder dan vorig jaar, maar dat zegt natuurlijk helemaal niets middenin een dodelijke pandemie.

Dit is totaal zot, en het zoveelste bewijs dat Nederland het coronabeleid gewoon niet op orde heeft. Het voorkomen van besmettingen, het distribueren van vaccins en de uiterst warrige overheidscommunicatie… in heel Europa is er geen land dat zo hard gefaald heeft als Nederland. Met dank aan alle betrokkend wegkijkministers in het kabinet, hè.

Schiphol kon uitgroeien tot dé kersthotspot van het continent, omdat het werd opengehouden wegens economische en morele motieven. Klinkt leuk, maar zo’n carte blanche voor een vliegveld werkt juist averechts. De economische schade die een lockdown met zich meebrengt, wat eigenlijk werd gepresenteerd als een noodzakelijk offer dat moest worden gebracht, wordt compleet tenietgedaan door het feit dat pandemie nu vermoedelijk nog veel langer zal blijven ronddolen in Nederland.

Als Schiphol op tijd was gesloten dan waren ons waarschijnlijk vele besmettingen bespaard gebleven. We weten namelijk door de afgelopen zomervakantie wat het effect was: een tweede golf. Mensen konden namelijk tijdens hun vlucht besmet raken, of namen het virus mee vanaf hun vakantieadres. Omdat veel winkels toen nog open waren kon corona zich vervolgens makkelijk verspreiden. Nu is dat niet veel anders, want veel mensen zitten binnen en dicht op elkaar. Dikke kans dus dat er nog veel meer mensen besmet zijn geraakt en dat we daar de komende week het effect van zullen zien.

Vermoedelijk heeft het openhouden van Schiphol, samen met het overgaan tot een lockdown, dus voor veel besmettingen gezorgd. Dat is dus puur wrijven in een toch al enorm grote vlek, alleen vanwege het idee dat het sluiten van Schiphol economisch desastreus zou zijn.

Een voorbeeld bij uitstek van het kleine en kortzichtige denken van het kabinet. Economisch desatreus. Ammehoela. Want de extra druk die al deze vliegreisjes de zorg gaan geven, dát wordt pas desastreus!