Nu al woede over Brexit-deal: Britse vissers laaiend over rampzalige afspraken

Afgelopen donderdag waren de meeste pro-Brexit Britten nog helemaal in extase: de Brexit-deal was eindelijk rond, de EU lag definitief in het verleden. Toch is niet iedereen blij met de deal, met name de visserij komt er niet goed van af. Veel Britse vissers voelen zich bedrogen.

Zowel de vissers uit de EU-lidstaten als de Britse vissers zijn niet te spreken over de gemaakte afspraken. Ironisch genoeg heeft dus zowel de EU als de Britten de hele sector ‘genaaid’.

Tijdens de Brexit-campagne werd er nog geroepen dat de Britse vissers weer volledig soevereiniteit zouden krijgen op de Britse wateren, dit blijkt nu gewoon goedkope verkiezingsretoriek te zijn geweest. De EU-vissers mogen nog voor 5,5 jaar vissen op de Britse wateren – wel mogen ze maar 25% minder vangen.

Er werd de vissers veel autonomie beloofd, maar uiteindelijk zijn ze bedrogen althans de vissers. Zij vinden dat Boris Johnson veel te veel heeft toegegeven aan de EU.

,,In de eindfase van de onderhandelingen heeft de premier grote concessies gedaan, ondanks de retoriek en zijn toezeggingen. Er zal natuurlijk een uitgebreide public relations-oefening plaatsvinden om de overeenkomst af te schilderen als een fabelachtige overwinning, maar het zal door de visserij-industrie gezien worden als een forse nederlaag’’

Toch zijn ook EU-vissers niet blij, Nederlandse vissers balen over de afgesproken vangstquota, die zij veel te laag achten.

Beide kanten in deze Brexit-deal voelen zich benadeeld. Binnen de visserijsector lijken er alleen maar verliezers te zijn.