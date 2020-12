Osterhaus en Palache brengen negatief nieuws: ‘er zijn andere virussen in aantocht’

Hoogleraar virologie Ab Osterhaus en biochemicus Bram Palache hebben samen een boekje uitgegeven, een boekje dat gaat over de 50 meest gestelde vragen over corona. In een interview kijken beide heren naar de toekomst – en die zien zij redelijk somber in. Ook zijn zij verbaasd over de houding van sommigen gedurende deze crisis.





Experts hebben in het verleden overheden al vaak genoeg gewaarschuwd dat er preventieve maatregelen moeten worden genomen voor een toekomstige pandemie. Die pandemie kwam er uiteindelijk, met alle gevolgen van dien. Osterhaus en Palache vrezen dat we dit soort virussen in de toekomst nog vaker zullen mee maken.

„We willen niet demotiveren, maar er zijn andere virussen in aantocht. Voor een pandemie als die we nu hebben, hebben wetenschappers vaak gewaarschuwd. We wisten niet wanneer, maar wel dat een dergelijke uitbraak eraan zat te komen. Sinds de vijftiger jaren van de vorige eeuw wordt de wereld in toenemende mate geconfronteerd met nieuwe virus-epidemieën of zelfs pandemieën, die vrijwel allemaal vanuit de dierenwereld komen.”

Waar Osterhaus het meest verbaasd over is is het feit dat mensen uit de risicogroepen, die ook tijdens een normaal griepseizoen voorzichtig moeten zijn, zich niet altijd goed aan de regels houden.

Bovendien is Osterhaus – net als een groot gedeelte van Nederland – helemaal klaar met de corona-ontkenners. Mensen die het virus keer op keer vergelijken met een ‘normaal’ griepje. Mensen die in feite de hele crisis bagatelliseren.

„Die mythe leeft helaas nog steeds. In ons land sterven ongeveer 2000 mensen jaarlijks aan influenza. Dat zouden er minder kunnen zijn. Ik verbaas mij er nog steeds hevig over dat er, ondanks de jaarlijks terugkerende ziektelast en de beschikbaarheid van een vaccin, relatief weinig mensen uit de risicogroepen gehoor geven aan de oproep. Hoe dan ook: aan de gevolgen van Covid-19 zullen dit jaar naar verwachting 10.000 mensen in ons land sterven. En dat mét maatregelen. Zonder de maatregelen zouden er ten minste tussen de 50.000 en 100.000 sterfgevallen zijn. Wereldwijd vergt een griep jaarlijks een half miljoen sterfgevallen; we gaan bij corona richting de 1,5 miljoen. En dat zijn slechts de geregistreerde gevallen.”