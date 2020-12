Ouders zijn lakse regels zat – eisen strengere coronaregels voor scholen via rechter

Stichting Protect Everybody, heeft vandaag een kort geding ingediend om strengere coronamaatregelen in te voeren op Nederlandse scholen. De stichting, een initiatief van bezorgde ouders en leraren, vindt dat de huidige regelgeving gebaseerd is op achterhaalde wetenschappelijke inzichten. Bovendien vinden ze dat in deze crisistijden de leerplicht moet worden opgeschort.



De stichting is in het leven geroepen om de samenleving veiliger te maken gedurende deze coronacrisis. Zij maken zich zorgen om de gekozen maatregelen van het kabinet, want zo stellen zij, de maatregelen moeten worden verzwaard.

De Staat houdt te weinig rekening met het hoge aantal besmettingen onder kinderen en zou ook nieuwe wetenschappelijke inzichten niet meenemen in het beleid. Zo zou het beleid nog steeds gemaakt zijn op het idee dat kinderen nauwelijks een rol spelen bij de verspreiding van het virus.

“De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) adviseert dat leerlingen op scholen ten minste een meter afstand van elkaar moeten houden en als dat niet lukt dat kinderen boven de twaalf jaar een mondmasker moeten dragen in de klas.”

De stichting gaat zelf zo ver door te roepen dat ouders zelf mogen beslissen of hun kind nog naar school gaat of niet. Dat betekent dat de stichting wil dat de leerplicht tijdelijk wordt opgeschort zodat verzuim niet direct wordt bestraft.

“Er zijn ouders die de risico’s onverantwoord groot vinden. Een aantal ouders is echt bang, voor hen wegen de gezondheidsrisico’s zwaarder dan het belang van hun kind om naar school te kunnen gaan. Maar als ouders hun kind thuishouden wordt gedreigd met een boete van meer dan 4000 euro en een strafblad of de inschakeling van jeugdzorg.”