Politie in staking tijdens Oud en Nieuw? ‘Politiemensen voelen zich in de steek gelaten’

Gisteravond zat Gerrit van de Kamp, voorzitter politievakbond ACP, bij Nieuwsuur. Hier kwam hij met de boodschap dat het zomaar zou kunnen dat er politieacties plaatsvinden tijdens Oud en Nieuw. Het kabinet pompt overal extra geld in, maar een salarisverhoging voor de politie blijft uit. Dit kan zo niet langer volgens Van de Kamp, een stakingsactie tijdens Oud en Nieuw zou zomaar kunnen als pressiemiddel.





“Op sociale media worden al actie-suggesties gedaan om bijvoorbeeld om tijdens Oud en Nieuw om 23.00 uur maar eens een uurtje niets te doen.”

Voorzitter Van de Kamp had gisteren een pittige boodschap voor het kabinet te vertellen bij Nieuwsuur. Het zou namelijk zo maar kunnen dat er diverse politieacties worden gehouden tijdens of rondom Oud en Nieuw. Dat is een vervelende boodschap voor het kabinet, aangezien de spanningen alsmaar stijgen in het land. De politie is al weken bezig om de openbare orde te bewaken.

De spanningen stijgen en helaas ook de geweldsescalaties, steeds meer mensen trekken de maatregelen niet en besluiten om hun frustraties, letterlijk, op straat te gooien.

De onderhandelingen voor een nieuwe politie-cao liepen gisteren vast. Tot de "verbijstering" van politiebondvoorman @GerritvdKamp. De kans dat hier acties van komen noemt hij groot. #Nieuwsuur pic.twitter.com/zoWGcXp5UG — Nieuwsuur (@Nieuwsuur) December 19, 2020

Het is voor Van de Kamp onbegrijpelijk dat de onderhandelingen over het CAO vrijdag vastliepen. De politie werkt zich uit de naad de afgelopen jaren en wordt hier niet voor beloond.