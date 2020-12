Politie dreigt mensen thuis op te zoeken tijdens oud en nieuw: ‘Teveel mensen? Reden om aan te bellen!’

De politie komt met slecht nieuws voor mensen die heimelijk een coronafeest plannen tijdens bij oud en nieuw. Als de politie ziet dat je met zo’n tien man in je woonkamer zit, dan zullen zij gewoon aanbellen en verhaal halen. Een woordvoerster van de Nationale Politie bevestigt deze boodschap. De politie gaat daarbij ook handhaven op de coronamaatregelen tijdens de jaarwisseling.

Tijdens de jaarwisseling schroeft de politie de controles flink op. Er zal worden gekeken of mensen wel anderhalve meter afstand houden en niet in een te grote groep samenkomen. Maar daarnaast zal ook het aantal gasten dat over de vloer is worden gecheckt door de politie.

Voordat de viruswappies nu helemaal doorslaan en menen dat we leven in een fascistische dictatuur: je hoeft je niet direct zorgen te maken. De politie gaat echt niet bij ieder huishouden aanbellen om te kijken hoeveel mensen je over de vloer hebt. De prioriteit van de politie ligt vooralsnog op de excessen. De veiligheid garanderen van de openbare orde is prioriteit nummer één.

Maar als de politie ziet dat jij een grote groep mensen over de vloer hebt dan ben je toch echt wel de Sjaak. De politiechef van Oost-Brabant, Wilbert Paulissen, laat weten dat er flink achter de voordeur gecontroleerd gaat worden:

,,We drukken niet onze neus tegen elk raam. Maar tien man in een woonkamer, dat vind ik in deze tijd een exces. Dan gaan we echt wel aanbellen.”

De uitspraken van Paulissen zijn in lijn met het landelijke beleid, dus dat Paulissen heeft gezegd geldt niet alleen voor Brabanders. De Nationale Politie voegt er nog aan toe:

“Tijdens de jaarwisseling geven we prioriteit aan het afhandelen van geweldsincidenten en zorgen we dat brandweer, boa’s en ambulancepersoneel hun werk kunnen doen. Dat zal altijd voorgaan. En daar heeft de politie op oudejaarsavond vaak de handen vol aan. Als de drukte het toelaat, gaan we handhaven op het vuurwerkverbod en de coronamaatregelen”

De politie staat op scherp tijdens Oud en Nieuw, en het is duidelijk dat ze zich voorbereiden op het ergste. Viruswappies mogen hun borst natmaken!