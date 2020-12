Racistische PvdA’er Atje Kuiken tegen blanke werkloze: Jammer dan, te veel organisaties zijn ‘wit’

PVV-Kamerlid Martin Bosma confronteerde PvdA-Kamerlid Atje Kuiken onlangs rechtstreeks met haar ronduit discriminerende behandeling van blanke, autochtone Nederlandse mannen. Kuikens reactie was bijzonder interessant: arroganter en fanatieker wordt het namelijk niet.

Als je wilt weten hoe ver doorgeslagen het diversiteitsdenken is in Nederland hoef je alleen maar even te kijken naar deze video. Zie hoe PVV’er Martin Bosma PvdA’er Atje Kuiken met het racisme van haar eigen partij confronteert… en hoe die laatste vervolgens uitlegt dat ze dat helemaal prima vindt.

De vraag van Bosma is: wat zou Kuiken zeggen tegen een blanke arbeider, een autochtone Nederlander, die gaat solliciteren bij de gemeente maar de baan niet krijgt omdat zijn huid de verkeerde kleur heeft.

Instinctief weet Kuiken dat ze er onverstandig aan doet hierop te antwoorden. Ze is even stil. Denkt er over na. Maar dan volgt toch het overduidelijk discriminerende en ongelooflijk hautaine antwoord.

“Ik zou vooral willen weten, hoe kan het toch zo zijn dat onze samenleving zo divers is en dat sommige maatschappelijke organisaties, gemeentelijke instellingen, rijksinstellingen nog zo eenzijdig zijn,” antwoordde Kuiken vervolgens. “Ik snap dat dit af en toe een bedreiging is voor de mannen met witte billen hier aan tafel, maar dat is gewoon de realiteit. Soms moet je met harde maatregelen komen om tot een diversere samenstelling van organisaties te komen.”

De arrogantie, de koelbloedigheid, en vooral het dedain ten opzichte van de autochtone arbeider — voor wie de PvdA ooit is opgericht! — spatten er werkelijk vanaf. Het is ongelooflijk om dit te zien en te horen. Een paar jaar geleden was dit nog onmogelijk. Ja, ze zeiden toen dezelfde dingen achter gesloten deuren — met name op universiteiten — maar publiekelijk hielden ze dit nog voor zich. Nu niet meer. Ze zijn zo overtuigd van hun gelijk en geloven zo sterk dat ze ermee wegkomen dat ze dit soort racistische dingen nu hardop zeggen waar iedereen het kan horen.

Ziek. De PvdA heeft de Nederlandse arbeider écht verraden.