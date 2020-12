Rechter legt celstraffen op in proces Charlie Hebdo: hoofdverdachte krijgt 30 jaar cel

Een maandenlang proces is tot een einde gekomen, vijf jaar na de aanslagen op de redactie van Charlie Hebdo heeft de rechter zijn uitspraak gedaan. De veertien handlangers van de terroristen konden allemaal rekenen op celstraffen.





De rechter is van mening dat de veertien handlangers, dertien mannen en een vrouw, de aanslagplegers hebben geholpen. De hoofdverdachte in deze zaak, Ali Riza Polat, ging tekeer toen hij te horen kreeg dat hij 30 jaar de cel in moet.

“De rechter heeft een zondebok nodig. Ik wil niet naar de gevangenis voor wat ik niet heb gedaan.”

Na zijn woede-uitbarstingen werd hij de rechtszaal uitgevoerd. Hij bedreigde tijdens zijn proces nog een politieagent.

Voor veel Fransen blijft het toch frustrerend dat de drie terroristen zelf dood zijn, de mensen die veroordeeld zijn in dit proces zijn de handlangers. Toch is het voor de nabestaanden fijn om deze pagina te kunnen omslaan, de rechter heeft zich uitgesproken en de verdachten hebben allemaal een straf gekregen. Een van de medeverdachten heeft zelfs levenslang gekregen.