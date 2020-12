Richard de Mos gaat los: ‘Door Kauthar Bouchallikht op de lijst te zetten keurt GroenLinks antisemitisme goed’

Deze dame — Kauthar Bouchallikht — heeft zo’n lange waslijst van extremistisch gedrag dat je alleen maar kunt concluderen dat GroenLinks fundamentalistische islamisten bewust in de armen sluit. En dat zegt alles over het morele failliet van die partij, aldus Code Oranje-voorman Richard de Mos.

Bouchallikht ligt wéér onder vuur. Mevrouw is namelijk wéér op heterdaad betrapt. Ze heeft een Facebookpost geliket waarin hard uitgehaald wordt naar Jesse Klaver en diens kritiek op individuen die de joodse natiestaat Israël met de terroristenclub ISIS vergelijken. De Telegraaf legt uit hoe het zit:

Die nieuwste onthulling gaat over de in 2008 beëindigde samenwerking in de Rotterdamse gemeenteraad tussen GL en de islamitische partij Nida. Partijleider Klaver vond dat Nida ’ondubbelzinnig’ afstand moest nemen van een oude tweet waarin Israël werd gelijkgesteld met IS. Een Nida-aanhanger plaatste op Facebook een felle reactie: wie problemen had met die vergelijking, zoals Klaver, was ’een schurk. Of laf’. Bouchallikht gaf met een duimpje omhoog haar instemming met de stelling te kennen.

Richard de Mos, leider van zijn lokale partij in de Haagse gemeenteraad en voorman van de nieuwe landelijke partij Code Oranje, vindt dat volstrekt niet kunnen. Op Twitter haalt hij dan ook keihard uit naar de Moslimbroederschappartij van Nederland:

Door deze dame niet te schrappen van haar kandidatenlijst keurt #GroenLinks indirect #antisemitisme goed. Walgelijk! #Bouchallikht https://t.co/Km4xQTkMMz — Richard de Mos 🧡💛💚 (@RicharddeMos) December 12, 2020

Als dit nu het enige was… maar nee. Eerder kwam Boutanogwattes in het nieuws omdat ze bestuurslid was van Femyso, een aan de Moslimbroederschap gelieerde organisatie en — oh ja — omdat ze ook nog even gefotografeerd werd onder een spandoek met daarop de Israëlische vlag én hakenkruizen.

Overigens toont de vergelijking tussen ISIS en Israël eerst en vooral de radicalisering aan van deze dame. Ze is overduidelijk van het padje. Je moet wel heel ver heen zijn om te denken dat ISIS en Israël gelijk zijn aan elkaar. Ik kan me de video’s van ISIS nog heugen. Video’s waarin mensen in kooien werden gezet, waarna die in de fik werden gezet. Of onder water werden gelaten, zodat de arme mensen in de kooien verdronken. En dan waren er ook nog de seksslaven die ISIS verhandelde op openbare markten. Zeggen of zelfs maar denken dat wat Israël doet net zo erg is, is geschift… maar het is ook tekenend voor de manier waarop islamistische fundamentalisten tegen het leven aankijken.