Richard de Mos pakt Mark Rutte aan: ‘Op schoot bij Linda de Mol, maar hij zou toch geen campagne voeren!?’

Code Oranje-voorman Richard de Mos is helemaal klaar met de VVD en dan met name met Mark Rutte. De quasi-liberalen, zegt De Mos in de nieuwe podcast van Jan Roos, spelen een vies spel. Hun marketing staat weliswaar als een huis, maar politiek inhoudelijk is het één grote bende.

“De VVD doet natuurlijk één ding goed,” aldus De Mos in de podcast van Jan Roos, “en dat is namelijk hun marketing. Continu de marketing! Bij de grootste media zitten ze vooraan. We mogen geen campagne voeren in coronatijd, maar hij zit wel bij Linda de Mol op schoot. Dat soort dingen, dat gebeurt allemaal.”

“Rutte zou geen campagne voeren maar zit wel op schoot bij Linda de Mol.” Lijsttrekker @RicharddeMos in podcast @LavieJanRoos over de bedenkelijke marketing van de #VVD & #Rutte. Iets met een #splinter en een balk. Hele podcast 👉🏼 https://t.co/TLIjUemKFX pic.twitter.com/N1hVlLtOEO — Code Oranje (@Code__Oranje) December 21, 2020

Daarom zou Code Oranje eigenlijk gewoon keihard los moeten gaan, aldus De Mos, met een harde negatieve campagne ten opzichte van de VVD. “De hele zorgsector kapotbezuinigd ‒ echt gewoon helemaal gesloopt door Rutte. Het hele immigratie, het rechtse verhaal… Er ís geen rechts verhaal. De VVD is tien jaar geleden al links afgeslagen. En dan iedere campagne opnieuw: ‘de grenzen moeten dicht, we gaan het streng doen’.”

Totaal ongeloofwaardig, inderdaad. “Hij heeft Nederland gewoon in lichterlaaie gezet,” gaat De Mos verder over Rutte. “Ik vind, de tijd dat ik nog om hem kon lachen, die ligt al een heel lange tijd achter me.”

Nou, Richard, je bent niet de enige. Die tijd ligt ook al héél lang achter mij, namelijk ergens rond 2012. Daarna werd het me duidelijk wat voor man Rutte was. Met zijn vreselijke “Rutte-doctrine” die inhoudt dat bestuurders overal mee wegkomen als ze maar “sorry” zeggen.

Weg met Rutte én weg met de VVD! Het is tijd voor anderen aan de macht!

Volg mij op Twitter en op Parler.