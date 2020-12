Rijke middenklasse kan geen dure auto’s meer kopen, Bovag slaat alarm: ‘subsidiepotje elektrische auto’s bijna op!’

Het is huilen geblazen voor de welvarende huishoudens van Nederland: het subsidiegeld voor (dure) elektrische auto’s is bijna op! ‘De doorbraak van het elektrisch rijden wordt gehinderd’, zegt Bovag. Verschrikkelijk, straks moeten mensen 4.000 euro zélf bijleggen voor de aankoop van een auto ter waarde van 45.000 euro!

Het is een regelrecht drama voor de mensen die een elektrische auto van tussen de 12.000 en 45.000 euro willen aanschaffen. In plaats van te kunnen rekenen op een korting, gefinancierd met belastinggeld, zijn ze nu genoodzaakt om die twee- tot vierduizend euro zélf te moeten sparen en dus uit eigen zak te moeten betalen! Zo krijgen we de elektrische auto natuurlijk nooit van de grond.

De Bovag luidt dus de noodklok, want er moet snel weer meer geld worden afgetroggeld van mensen die zelf nooit zo’n ding kunnen betalen, om de welvarende burgers een beetje tegemoet te komen. Alleen zo krijgen we de elektrische auto-markt fatsoenlijk van de grond. En als tegenprestatie mag het plebs dan uiteindelijk kiezen uit de afgetrapte modellen waarvan de capaciteit van de accu is gehalveerd. Een mooie half opgerookte sigaar uit eigen doos is toch wel het minste wat ze kunnen doen.

Ga dus snel allemaal met de pet rond en spek die subsidiepot, anders krijgen we nooit zo’n apparaat. En ga dan meteen ook met een tweede pet rond, want we hebben natuurlijk ook een heleboel laadpalen nodig. En wie nog een derde pet heeft om mee rond te gaan, graag! Die auto’s zijn namelijk ook vrij duur om weer te slopen als ze kapotgaan.

Over de CO2-uitstoot die vrijkomt door de productie van die wagens, en bij de energieopwekking voor het opladen van die dingen, hoeft u zich geen zorgen te maken. Die wordt ergens in het plaatje geheid aan u als burger (of als consument) aan u doorberekend.