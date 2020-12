Snapt u het nog? Christelijke studentenvereniging feest erop los: ‘Ja dat mag, want vrijheid van godsdienst’

In Groningen speelt zich een bizarre situatie af, buurtbewoners die in de omgeving wonen van Dispuut Dominant van de Christelijke Studentvereniging Navigators ervaren veel overlast van de feestende studenten. Maar feestjes mochten toch niet meer plaatsvinden in deze tijd? Nou bij deze club dus schijnbaar wel, want ‘godsdienst’.





Het studentenhuis houdt nog geregeld feesten, en volgens de buurtbewoners komen er veel te veel mensen bijeen. Volgens de studentvereniging is er niks aan de hand, en zou het gaan om Godsdienstbijeenkomsten…

Dus buren vinden dit maar een slap excuus, en menen dat de vereniging misbruik maakt van de regels.

“Het is geen kerk, gebedshuis of moskee. Het is gewoon een studentenhuis waar al jaren wekelijks feesten worden gegeven en dat gaat nu tijdens corona gewoon door, met te veel mensen in te kleine kamers. In de loop van de nacht rollen de bezoekers dronken van de trap om huiswaarts te keren. Dat beeld strookt niet met een Godsdienstbijeenkomst”

De studenten zeggen dat ze toestemming hebben van de Veiligheidsregio, wat overigens zeer goed kan. Het kan zijn dat de vereniging inderdaad toestemming heeft gegeven voor Godsdienstbijeenkomsten, maar dat de vereniging deze bijeenkomsten misbruikt en gebruikt als een soort van feestavond.

Althans dat is hoe het overkomt op de buurtbewoners, want zeg nu zelf, normaliter word je niet stomdronken van een Godsdienstbijeenkomst.