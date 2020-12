“Solidaire” D66-minister Ollongren komt met slap ‘kerstcadeau’: maximum op huurverhoging

Terwijl genoeg huishoudens in Nederland zware klappen van de coronacrisis opvangen komt minister Kajsa Ollongren met een kleine meevaller. De huurprijzen van woningen in de vrije sector mogen komende 1 juli maar maximaal met 2,4% omhoog. Maar in het licht van de gehele economische implosie is dat echt maar een druppel op een gloeiende plaat.



Voor de meeste Nederlanders was 2020 een rampzalig jaar, veel bedrijven zijn ten onder gegaan door de economische malaise die de coronacrisis veroorzaakte. Terwijl andere landen, zelfs het immer botte Amerika, steunpakketten bijeenschrapen voor de bevolking moet Nederland het doen met een maximale huurverhoging. Nou, bedankt, hè, Kajsa Ollongren?

De Nederlandse woning- en huurmarkten zijn in veel opzichten al compleet doorgeslagen door jaren van wanbeleid, dus dat er nu pas eindelijk een maximale huurverhoging wordt ingevoerd is absurd. Toch zal het voor veel mensen een fijne opsteker zijn.

Naar alle waarschijnlijkheid wordt het voorstel zowel in de Eerste als in de Tweede Kamer aangenomen. De linkse partijen steunen dit initiatief, want eigenlijk was dit hun zelfbedachte initiatief. En de invoering van de maatregel, zo vlak voor de kerst: een mooi PR-moment voor de linkse partijen.

Voorheen gold er nog geen maximale huurverhoging in de vrije sector, maar de afgelopen jaren is de prijs binnen de sector gigantisch gestegen. Met name de huurprijzen in de Randstad zijn de afgelopen jaren explosief gestegen. Voor D66, en ook de linkse oppositie, is dit voorstel natuurlijk een mooie gelegenheid om lekker mee uit te pakken op de sociale media.

Maar of dit voor heel veel Nederlanders nu echt gaat helpen is nog maar de vraag. De wildgroei in de huurprijzen is al jaren een gigantisch probleem, daarbovenop hebben veel Nederlanders op dit moment eerder behoefte aan andere vormen van staatssteun. Het zal namelijk een donkere kerst worden voor tal van ondernemers die de komende weken nog de deuren gesloten moeten houden. En geen maximale 2,4% van Kajsa Ollongren kan daar heel veel aan veranderen.